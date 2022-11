Ông Mazloum Abdi, tổng tư lệnh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ngày 1/11/2020. (Ảnh Getty Images)

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News, Tướng Mazloum Abdi, chỉ huy hàng đầu của Lực lượng Phòng vệ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo cho biết, lực lượng của ông sẽ không còn khả năng giúp Mỹ chống lại IS vì họ đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo vị tướng này, cuộc tấn công có thể khiến gần 1.000 lính Mỹ đồn trú tại Syria gặp nguy hiểm.



"Chúng tôi không cố ý đóng băng các hành động chung chống lại IS cùng với liên minh quốc tế. Nhưng như tôi đã nói, chúng tôi phải dừng hành động này vì chúng tôi đang rất căng thẳng về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào khu vực của chúng tôi", Tướng Mazloum nói thông qua một phiên dịch viên.

Pháo kích, không kích và máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhắm vào các vị trí của người Kurd ở Syria và Iraq sau vụ đánh bom khủng bố ở Istanbul ngày 13/11. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các nhóm người Kurd là thủ phạm cho dù lực lượng này phủ nhận.

Tướng Mazloum cho biết kẻ đánh bom là IS và lên án vụ tấn công. Ông cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ đang sử dụng vụ tấn công như một cái cớ để thanh lọc sắc tộc người Kurd.

Các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công một căn cứ quân sự mà quân đội Mỹ cùng chia sẻ với các chiến binh người Kurd bên ngoài Qamishli, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 55km.

Mỹ đã dựa vào SDF để thực hiện cuộc chiến chống lại IS và có được thông tin tình báo để nhắm vào các thủ lĩnh của IS như Abu Bakr Al Baghdadi.

Trong một tuyên bố với lời lẽ gay gắt hôm thứ Tư 23/11, Lầu Năm Góc cho biết họ "quan ngại sâu sắc" trước những mối đe dọa đối với nỗ lực đánh bại IS và gây nguy hiểm đến tính mạng của các nhân viên Mỹ đang làm việc tại Syria để đánh bại nhóm khủng bố.

"Việc giảm leo thang ngay lập tức là cần thiết để duy trì sự tập trung vào nhiệm vụ đánh bại IS và đảm bảo an toàn, an ninh cho các nhân viên trên mặt đất đang thực hiện các nhiệm vụ đánh bại IS", Chuẩn tướng Patrick S. Ryder, Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc nói với Fox News trong một tuyên bố.

"Các cuộc không kích gần đây ở Syria đã đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của các nhân viên Mỹ đang làm việc tại Syria với các đối tác địa phương để đánh bại IS", ông Ryder cho biết và nói thêm rằng hiện có khoảng 900 lính Mỹ đang đồn trú ở Syria.