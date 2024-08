Quy trình xác nhận nhập học các trường Công an 2024 diễn ra như thế nào?

Quy trình xác nhận nhập học, thời gian nhập học các trường Công an 2024 như thế nào, thí sinh có thể tham khảo các thông tin từ một số trường thuộc khối ngành này.

Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết, thí sinh đã trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về Ban Tuyển sinh Công an đơn vị, địa phương theo quy định.

Học viện cũng đề nghị Công an địa phương thông báo cho thí sinh trúng tuyển phương thức 1, 2 và đạt điểm trúng tuyển phương thức 3 phải làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT, chậm nhất là 17h ngày 27/8/2024.

Công an đơn vị, địa phương sau khi tiếp nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2024 của thí sinh, quản lý và đưa vào hồ sơ nhập học của thí sinh. Đồng thời, Công an đơn vị, địa phương tập hợp danh sách thí sinh xác nhận nhập học, gửi văn bản trao đổi về Học viện Cảnh sát Nhân dân trước 17h ngày 1/9/2024 để tổng hợp, công bố thí sinh xác nhận nhập học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân trong một hoạt động hồi đầu năm 2024. Ảnh: Viết Niệm

Đối với quá trình xác nhận nhập học 2024, Học viện An ninh Nhân dân cũng có yêu cầu tương tự như Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Công an, đơn vị địa phương nơi sơ tuyển trước 17h ngày 26/8/2024 và xác nhận nhập học vào Học viện An ninh nhân dân trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trước 17h ngày 27/8/2024 (đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức 2, phương thức 3).

Học viện An ninh Nhân dân đề nghị ban tuyển sinh Công an đơn vị, địa phương tiếp nhận bản chính giấy trên để đưa vào hồ sơ nhập học cho thí sinh sơ tuyển tại đơn vị mình; thông báo bằng văn bản cho Học viện An ninh nhân dân trước 17h ngày 26/8/2024 để tập hợp số liệu, công bố số thí sinh xác nhận nhập học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Học viện Chính trị công an Nhân dân cho biết, thí sinh trúng tuyển (bao gồm cả thí sinh trúng tuyển phương thức 2 và phương thức 3) phải xác nhận nhập học vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân trên Cổng thông tin tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GDĐT đồng thời nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT cho Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển theo quy định.

Học viện đề nghị, Công an đơn vị, địa phương hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT, đồng thời tiếp nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT từ thí sinh, quản lý và đưa vào hồ sơ nhập học của thí sinh; tập hợp danh sách thí sinh xác nhận nhập học, gửi văn bản trao đổi về Học viện Chính trị Công an Nhân dân trước 17h ngày 27/8/2024.

Tương tự, Trường Đại học An ninh Nhân dân yêu cầu thí sinh trúng tuyển nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2024 tại Công an đơn vị, địa phương nơi thí sinh sơ tuyển.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2024 của thí sinh xác nhận nhập học và tập hợp, báo cáo ngay kết quả, số lượng về Trường Đại học An ninh Nhân dân trước 17h ngày 27/8/2024 để tổng hợp số liệu, công bố số thí sinh xác nhận nhập học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Thí sinh trúng tuyển (bao gồm cả thí sinh trúng tuyển phương thức 2 và phương thức 3) thực hiện thao tác xác nhận nhập học trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trước 17h ngày 27/8/2024.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy yêu cầu, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT, từ ngày 19/8/2024 đến trước 17h ngày 27/8/2024; nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển trước ngày 30/8/2024.

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND yêu cầu thí sinh trúng tuyển nộp Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển trước 17h ngày 25/8/2024, đồng thời đề nghị Công an đơn vị, địa phương thông báo cho thí sinh trúng tuyển phải làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GDĐT, chậm nhất là 17h ngày 27/8/2024.

Năm 2024, các trường công an tuyển 2.150 chỉ tiêu, giữ nguyên 3 phương thức xét tuyển gồm: Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT và quy định của Bộ Công an. Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT. Phương thức 3: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.