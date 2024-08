Thói quen trước khi ăn sáng giúp 'tomboy' gây sốt Vbiz Gil Lê có làn da căng đẹp mịn màng

Cô cũng là MC dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình ăn khách khác như X-Factor Vietnam mùa 2, The Look Việt Nam 2017, Dự án số 1 - The debut 2018, Giọng hát Việt nhí 2019, Thiếu niên nói, Siêu tài năng nhí (Super 10),... và dần ghi điểm với khán giả bởi phong cách dẫn dắt gần gũi và nhẹ nhàng cũng như nỗ lực tiến bộ để hoàn thiện vai trò MC.