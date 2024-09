Thời tiết hôm nay 10/9/2024: Vùng núi Bắc Bộ mưa to đến rất to Thời tiết hôm nay 10/9/2024: Vùng núi Bắc Bộ mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Vùng núi Bắc Bộ mưa to đến rất to; nguy cơ rất cao về lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều tối cục bộ mưa to.