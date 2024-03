Thời tiết hôm nay 26/3/2024 Thời tiết hôm nay 26/3/2024: Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ nhiều mây, gần sáng mưa nhỏ rải rác. Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trưa, chiều giảm mây, trời nắng. Nam Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Tây Nguyên có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Nam Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.