Thời tiết hôm nay: Miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, Trung Bộ có mưa 

Băng giá phủ trắng nhiều đỉnh núi ở phía Bắc. Ảnh minh hoạ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (12/1), các tỉnh ở miền Bắc đang chìm sâu trong khối không khí lạnh, nhiều nơi nhiệt độ tiếp tục giảm sâu. Đồng thời, rét hại đã xảy ra ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế.

Lúc 6h sáng nay, mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận tại Sa Pa (Lào Cai) là -1,6 độ C, thấp hơn gần 1 độ C so với sáng 11/1; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 0,8 độ C; Pha Đin (Điện Biên) -0,4 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 5,1 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 3,6 độ C...

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, hôm nay miền Bắc trời bắt đầu hửng nắng, đêm và sáng sớm rét đậm, rét hại; Trung Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Ở miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế hôm nay vẫn rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất trong đêm 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C.

Đáng lưu ý, từ ngày 12/1, các khu vực núi cao ít khả năng xảy ra tuyết hơn do độ ẩm trong không khí thấp. Tuy nhiên, khi nhiệt độ dưới 0 độ C, băng tuyết và sương muối vẫn có khả năng xuất hiện.

Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mức nhiệt phổ biến 15-18 độ C. Tây Nguyên trở rét, còn Nam Trung Bộ và Nam Bộ trở lạnh về đêm và sáng sớm.

Ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay (12/1), có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; đêm gió giảm dần. Trên đất liền các tỉnh Trung Bộ ngày hôm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6.