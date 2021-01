Lào Cai: Tuyết rơi phủ trắng nhiều nơi, trâu, bò chết rét, nông dân thiệt hại hàng tỷ đồng

Theo số liệu quan trắc của các cơ quan chuyên môn, nhiệt độ trung bình trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong đợt rét đậm vừa qua đều ở ngưỡng dưới 11,5 độ C, vùng núi cao rét hại nặng.

Nhiệt độ quan trắc được ở một số nơi dao động từ ngày 8-11/1 tại thành phố Lào Cai là 8-11,5 độ C; Bảo Yên 8-10,4 độ C; Bắc Hà 2,7-6 độ C; Sa Pa và một số xã vùng cao của huyện Bát Xát -0,8 - 3,4 độ C. Nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận vào ngày 11/1 tại Sa Pa -0,8 độ C.

Theo thống kê của tỉnh Lào Cai, tính đến trưa ngày 11/01 trên địa bàn tỉnh đã có 34 con trâu bị chết rét.

Tại Ô Quý Hồ, Tả Van, Mường Hoa, Phan Si Păng (thị xã Sa Pa), xã Y Tý và một số vùng núi cao tại các xã Trung Lèng Hồ, Nậm Pung, A Lù (huyện Bát Xát) xuất hiện băng giá, tuyết rơi dày dưới 5cm. Đặc biệt, một số xã của huyện Bát Xát đã có tuyết rơi dày từ 10-20cm.

Thông tin nhanh về đợt rét hại này, ông Tạ Công Huy, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lào Cai, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, cho biết tỉnh Lào Cai bắt đầu ghi nhận những thiệt hại đầu tiên trong đợt rét hại này.

Theo thống kê, hiện Lào Cai đã có 34 con trâu bị chết rét. Số trâu chết rét tập trung tại thị xã Sa Pa với 33 con, 1 con tại xã Hợp Thành (thành phố Lào Cai).

Tại thị xã Sa Pa, theo thống kê của Phòng Kinh tế thị xã Sa Pa tính đến thời điểm trưa ngày 11/1, đợt rét đậm, rét hại xuất hiện băng giá và tuyết rơi gây thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng về trồng trọt và chăn nuôi của người dân.

Trong đó, thiệt hại về cây trồng trên 885 triệu đồng và thiệt hại về chăn nuôi khoảng 540 triệu đồng. Bên cạnh đó, băng tuyết gây thiệt hại 18 ha rau tại phường Ô Quý Hồ; 1.050 chậu hoa địa lan tại xã Tả Phìn; 38 con trâu, bò bị chết rét tại các xã Tả Van, Thanh Bình, Bản Hồ, Tả Phìn, Ngũ Chỉ Sơn và phường Phan Si Păng, Hàm Rồng.

Băng giá và mưa tuyết xuất hiện ở Lào Cai trong những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến diện tích trồng trọt của người dân.

Để phòng chống rét cho đàn gia súc, người chăn nuôi thị xã Sa Pa đã di chuyển hơn 4.000 con trâu, bò từ các xã vùng cao xuống khu vực các xã vùng thấp huyện Bát Xát, thành phố Lào Cai để tránh rét. Tương tự, tại các xã vùng cao của huyện Bát Xát, nhiều hộ dân cũng di chuyển gia súc xuống các xã khu vực hạ huyện, nơi có thời tiết ấm hơn.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong 2 đến 3 ngày tới không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai gây hiện tượng rét hại sâu hơn nữa.

Người dân cũng được khuyến cáo không chăn thả gia súc trong điều kiện rét đậm, rét hại và chủ động thức ăn để nuôi nhốt, có các biện pháp giữ ấm để giảm thiểu thiệt hại.

Đối với cây trồng, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân chủ động thu hoạch diện tích cây vụ đông đã đến giai đoạn cho thu hoạch, thực hiện tốt các biện pháp chăm bón, giữ ấm cho cây như bón phân hữu cơ hoai mục, phủ rơm, tro trên mặt luống; tưới nước rửa trôi sương vào buổi sáng sớm để tránh cây bị sương mai, táp lá…

Từ ngày 8 - 11/1, UBND tỉnh Lào Cai liên tiếp ra 3 công điện khẩn gửi các địa phương yêu cầu tập trung các biện pháp chống rét cho người và bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước tác động của thời tiết rét hại cực đoan. Trong đó, đối với Sở NNPTNT Lào Cai, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp phòng, tránh hiệu quả; thường xuyên đôn đốc, kiếm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống rét của các địa phương theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. Thành lập và chỉ đạo các đoàn công tác của Sở kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kỹ thuật về công tác phòng, chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi tại các địa phương; tăng cường lực lượng trực ban và tố chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo về UBND tỉnh.