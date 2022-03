Thông tin mới nhất vụ Chủ tịch một bệnh viện ở Hà Nội bị tố cáo đánh đập, cưỡng bức tình dục

Ngày 28/3, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, Văn phòng UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, TP.Hà Nội) đã tiếp nhận thông tin một nam công dân sinh sống trên địa bàn bị tố cáo đánh đập, cưỡng bức tình dục (ông L.M.T, SN 1972 - PV).



Theo nguồn tin, Văn phòng UBND phường Hoàng Liệt đã tiếp nhận một văn bản từ Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Theo văn bản, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã nhận được thông tin từ chị V.N.H (TP.Hà Nội) trình bày bị Chủ tịch HĐQT một bệnh viện, đồng thời là trưởng khoa một trường đại học tại Hà Nội đánh đập, cưỡng bức tình dục.

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chuyển nội dung tố cáo của chị N.H tới UBND phường Hoàng Liệt, đề nghị các bên liên quan phối hợp xác minh.

Cơ quan chức năng đã tiếp nhận được thông tin chị V.N.H tố cáo Chủ tịch HĐQT một bệnh viện ở Hà Nội, đồng thời là trưởng khoa một trường đại học cưỡng bức tình dục chị này. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Nguồn tin cũng cho hay, phía phường Hoàng Liệt đang tham mưu cho các đơn vị liên quan xác minh, giải quyết các thông tin. Ở một diễn biến khác, nguồn tin cũng xác nhận, phía Công an phường Hoàng Liệt đã nắm bắt được thông tin nêu trên.

Trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Công an phường nơi chị N.H cư trú cho biết, trước đó ngày 6/3, mẹ đẻ chị N.H có gặp cảnh sát khu vực, nhờ "đảm bảo an toàn tại nơi cư trú".

"Ngày 5/3 có một phụ nữ đến khu chung cư nơi gia đình chị N.H sinh sống chửi bới, đòi tiền chị N.H nên hai bên cãi nhau. Sau sự việc, tòa nhà mời bà B (mẹ chị N.H - PV) xuống nhưng không có vấn đề gì. Theo thông tin trên mạng xã hội, nếu đúng thì gia đình cũng không trình báo tại Công an phường nơi cư trú mà phải trình báo ở Công an phường Hoàng Liệt" - vị lãnh đạo công an thông tin.

Như Dân Việt đã đưa tin, ông L.M.T bị chị V.N.H tố cáo cưỡng bức tình dục, đánh đập, đe dọa.

Trả lời trước các tố cáo này với Dân Việt vào ngày 27/3, ông L.M.T từ chối nói về các thông tin liên quan.

Ông T cho biết, lúc này ông cũng không nói gì vì liên quan đến người khác, liên quan đến N.H.

"Tôi nói cái gì đúng, cái gì sai…, nếu tốt cho tôi thì có thể không tốt cho người thứ ba hoặc không tốt cho N.H. Hoặc tốt cho N.H thì lại không tốt cho tôi không đúng sự thật, anh thông cảm" - ông L.M.T nói.

Trước câu hỏi của PV về việc đơn vị liên quan như trường đại học nơi ông đang công tác có liên hệ xác minh thông tin trong tố cáo, ông T trình bày: "Vì liên quan đến trường, đến bệnh viện, liên quan đến gia đình nên tôi cũng không thể nói gì được vì những người đấy là người vô tội... cho nên là tôi cũng không trả lời anh cái gì được cả".

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc này.