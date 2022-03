TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chồng bắn chết vợ đang mang thai; cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ nhiều năm

Chồng bắn chết vợ đang mang thai

Như Dân Việt đã thông tin vụ chồng bắn chết vợ đang mang thai: Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ Giàng A Cáng (17 tuổi, ở xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi giết người.

Khẩu súng nghi phạm sử dụng. Nguồn: Zing

Theo lãnh đạo UBND huyện Tam Đường, trưa 21/3, sau khi ăn cơm tại nhà riêng, Cáng và vợ là Lù Thị Vu (20 tuổi) cãi vã. Người vợ lấy khẩu súng kíp tự chế để dọa chồng thì bị Cáng giật lại, bắn tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Cáng đến cơ quan công an đầu thú. Vị lãnh đạo huyện cho biết hôm sự việc xảy ra, chồng đi chơi, uống rượu về muộn.

Còn lãnh đạo UBND xã Bản Bo cho hay nạn nhân mang thai được 6 tháng. "Hai người chưa đăng ký kết hôn nhưng phong tục vùng cao, người dân tộc họ cưới sớm, đợi đủ tuổi rồi mới đăng ký", vị lãnh đạo xã nói.

Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ suốt nhiều năm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Danh Mạnh (36 tuổi) ngụ xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân trong vụ án này là cháu M. (15 tuổi) con riêng của vợ Mạnh.

Đối tượng Danh Mạnh (36 tuổi). Nguồn: Dân Trí

Tại cơ quan công an, Mạnh khai nhận: Năm 2010, Mạnh và mẹ cháu M. kết hôn. Lúc này, cháu M. mới 2 tuổi. Sau đó, cháu M. theo mẹ cùng với Mạnh đến Đồng Nai sinh sống.

Đến năm 2019, lúc này cháu M. tròn 12 tuổi thì bị Mạnh nhiều lần xâm hại tình dục. Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 20/2/2022, sau khi Mạnh cùng vợ và cháu M. về nhà cha vợ sống (huyện Giồng Riềng), tại đây, Mạnh tiếp tục hiếp dâm cháu M. và bị vợ phát hiện.

Ngay sau đó, mẹ cháu M. tố cáo hành vi đồi bại của gã cha dượng đến cơ quan chức năng. Mạnh bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Tại Cơ quan điều tra, Mạnh đã thừa nhận từ năm 2019 đến ngày 20/2/2022, Mạnh đã thực hiện hàng chục lần giao cấu và hiếp dâm đứa con gái riêng của vợ.

Bắt tạm giam Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Từ Sơn Nguyễn Thế Tuấn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/3, Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận đơn vị vừa tiến hành bắt tạm giam Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Từ Sơn Nguyễn Thế Tuấn để điều tra, làm rõ các vấn đề liên quan đến những sai phạm trên địa bàn thành phố Từ Sơn.

Ông Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Từ Sơn. (Ảnh: tuson.bacninh.gov.vn).

Ông Nguyễn Thế Tuấn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn (nay là thành phố Từ Sơn) tại Kỳ họp thứ XV, HĐND thị xã Từ Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào tháng 6/2020. Trước khi làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Từ Sơn, ông Nguyễn Thế Tuấn làm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Từ Sơn.



Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh và một trưởng phòng của Sở này.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ án.

Lê Dũng "Vova" nhận án tù vì tuyên truyền chống phá Nhà nước

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (23/3), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm với Lê Văn Dũng (tức Lê Dũng "Vova") vì tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Cụ thể, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Lê Văn Dũng (52 tuổi, Ứng Hòa, TP.Hà Nội) về tội "Tuyên truyền chống phá Nhà nước".

Lê Dũng "Vova" bị Tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù cho những vi phạm của mình, đồng thời tiếp tục bị quản chế 5 năm sau khi mãn hạn.

Chú của Lê Dũng "Vova" là Nguyễn Văn Son (66 tuổi, TP.Hà Nội) cũng bị tuyên phạt 18 tháng tù, cho hưởng án treo về tội "Che giấu tội phạm".

Lê Dũng "Vova" bị tuyên phạt 5 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước. Ảnh: VN

Ông Son bị cáo buộc khi biết Dũng bị truy nã nhưng khi Dũng đến nhà xin ở nhờ, ông này không báo cơ quan chức năng mà đồng ý cho Dũng ở, nấu cơm cho Dũng ăn.

Cơ quan truy tố cáo buộc, Lê Dũng "Vova" dàn dựng, phát tán 12 video clip nội dung bịa đặt, xúc phạm, tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Bị cáo 52 tuổi được xác định có quá trình tham gia hoạt động tụ tập đông người, gây mất trật tự công cộng và thường xuyên gây rối, biểu tình chống phá Nhà nước.

Trong thời gian năm 2010 - 2012, Lê Dũng "Vova" 3 lần bị Công an quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) ra quyết định xử phạt hành cính vì hành vi này.

Tháng 3/2017 - 9/2018, Lê Dũng đã làm, đăng tải lên Internet 12 video clip có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước, phỉ báng chính quyền, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bắt giữ nghi phạm cướp tại tiệm vàng rồi bỏ chạy

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 23/3, đại diện VKSND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đã có mặt phối hợp cùng lực lượng công an thực nghiệm hiện trường vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn.

Kiểm sát viên VKSND huyện Bắc Trà My phối hợp với lực lượng công an để tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ cướp. Nguồn: BVPL

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 20 ngày 16/3, tại tiệm vàng Anh Bằng thuộc tổ Đồng Trường, thị Trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, một thanh niên đến hỏi mua dây chuyền vàng 24K loại 4 chỉ và 1 vòng tay vàng 24K loại 3 chỉ.



Bà Nguyễn Thị Thức (chủ tiệm vàng) lấy dây chuyền và lắc tay rồi để vàng trên cuốn sổ của mặt kính để người thanh niên chụp ảnh đưa cho vợ. Người này 1 tay lấy điện thoại ra, 1 tay cầm sợi dây và lắc vàng lên. Bà Thức nghi ngờ nên nói trả lại, tính tiền chứ sao lại cầm. Lúc này, người thanh niên này đi ra lên xe bỏ chạy.

Camera ghi lại vụ việc. Nguồn: BVPL

Sau đó, bà Thức làm đơn báo cáo về nội dung vụ việc. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My thụ lý nguồn tin và ra quyết định phân công tiến hành giải quyết nguồn tin. VKSND huyện Bắc Trà My cũng nhận hồ sơ thụ lý nguồn tin tội phạm và ra quyết định phân công kiểm sát viên giải quyết vụ việc.



Quá trình phá án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My gặp nhiều khó khăn bởi đây là một vụ án với rất ít manh mối. Manh mối duy nhất của vụ án chỉ là hình ảnh camera của tiệm vàng ghi lại vụ việc. Tuy nhiên, đây là vụ việc nghiêm trọng lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Chính vì vậy, lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My mà trực tiếp là thượng tá Nguyễn Văn Nam - Phó Thủ trưởng CQĐT Công an huyện Bắc Trà My - đã chỉ đạo quyết liệt tìm ra thủ phạm. Công an huyện Bắc Trà My đã phân công đại úy Lê Kim Tâm - điều tra viên, trung úy Trần Văn và trung úy Nguyễn Minh Hoàng - cán bộ điều tra xử lý tin báo, điều tra vụ án. Cơ quan công an đã tung lực lượng trích lục camera ở nhiều địa điểm để truy tìm đối tượng.

Chỉ trong 5 ngày, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bắc Trà My đã xác định được đối tượng và ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Theo đó nghi phạm gây án là Phạm Ngọc Duy (SN 1992, trú thôn 2, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước).

Thực nghiệm việc đối tượng Duy gắn biển số xe sau khi thực hiện vụ cướp. Nguồn: BVPL

Theo lời khai của Duy, ngày 16/3, đối tượng này điều khiển xe mô tô hai bánh, nhãn hiệu Honda, loại Airblade, màu đen bạc, không gắn biển kiểm soát đến tại tiệm vàng Anh Bằng. Lúc này, Duy dừng xe và để xe phía trước tiệm vàng rồi đi vào tiệm hỏi bà Nguyễn Thị Thức (chủ tiệm vàng) để mua một dây chuyền vàng và một vòng tay vàng. Khi bà Thức lấy và đưa một dây chuyền vàng 24K (loại 4 chỉ) và một vòng tay vàng 24K (loại 3 chỉ) cho Duy xem thì lợi dụng sự sơ hở của bà Thức nên đối tượng cầm số vàng này trên tay chạy ra xe mô tô rồi bỏ chạy.



Duy điều khiển xe mô tô đến khu vực đất trống gần khu dân cư chợ Bắc Trà My thuộc tổ Đồng Trường, thị trấn Trà My thì dừng xe lại và cởi bỏ mũ bảo hiểm, áo khoác ngoài, đôi dép, khẩu trang vứt bỏ bên bãi đất trên lề đường. Tiếp đó, Duy lắp biển kiểm soát mang số 92B1-127.64 điều khiển xe mô tô đi đến thành phố Tam Kỳ. Hiện nay, Duy khai nhận đã tiêu thụ hết tài sản chiếm đoạt được. Trong số tiền bán vàng do cướp được, Duy cho mẹ 500 ngàn đồng và cho người yêu 2 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cho đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ cướp. Nguồn: BVPL

Được biết, ngày 22/3 Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Ngọc Duy. Đồng thời, có văn bản đề nghị phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp nêu trên. Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Duy đã được VKSND huyện Bắc Trà My phê chuẩn.



Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Với thành tích xuất sắc trong việc phá vụ án này, ngày 22/3, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My đã tặng giấy khen cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Bắc Trà My.