Thông tin mới nhất vụ Rafaelson nhập tịch Việt Nam

Những ngày qua, thông tin về việc tiền đạo Rafaelson Bezerra Fernandes hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam đang là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn. Theo đó, cầu thủ sinh năm 1997 được cho là nhận được sự hỗ trợ tối đa từ CLB chủ quản Thép xanh Nam Định để đẩy nhanh quá trình này.

Rafaelson không còn là cái tên lạ mặt đối với NHM bóng đá Việt Nam. Tiền đạo người Brazil đã có 4 năm thi đấu tại đất nước hình chữ S, ở nhiều đội bóng khác nhau như Nam Định, Đà Nẵng hay Bình Định. Ở mùa giải vừa qua, sẽ không quá khi nói Rafaelson chính là người mang về chức vô địch cho Thép Xanh Nam Định với 31 bàn thắng sau 24 trận đấu, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải V.League.

Rafaelson đang làm hồ sơ xin nhập tịch Việt Nam (Ảnh: Thép Xanh Nam Định).

Thi đấu thời gian dài ở V.League, Rafaelson cũng bắt đầu nảy sinh tình yêu không chỉ với bóng đá mà còn với con người nơi đây. Tiền đạo sinh năm 1997 đã chia sẻ với báo Dân Việt anh muốn trở thành công dân Việt Nam và có cơ hội khoác áo đội bóng áo đỏ trong tương lai: "Tôi thích được sống và thi đấu ở đây, yêu con người ở đây. Mong ước và khát khao mãnh liệt nhất của tôi là được thi đấu cho ĐT Việt Nam. Nếu điều này thành hiện thực thì đó sẽ là điều tuyệt vời đến khó tin".

Đơn Xin nhập quốc tịch Việt Nam của Rafaelson.

Trong một diễn biến mới nhất, Rafaelson đã nộp tờ trình và hồ sơ xin nhập tịch Việt Nam. Công An tỉnh Nam Định và đại sứ quán Brazil đã xác minh xong, sở Tư pháp Nam Định xác nhận đủ điều kiện, đồng thời trình Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định xem xét, kết luận.

Công An tỉnh Nam Định và đại sứ Brazil đã xác minh xong, sở Tư pháp Nam Định xác nhận đủ điều kiện, xin ý kiến tỉnh để gửi lên trên.

Cụ thể, sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam của ông Rafaelson Bezerra Fernandes, sinh ngày 30/3/1997, quốc tịch Brazil, Hộ chiếu số: YF053422, cấp ngày 01/8/2024 tại Đại sứ quán Brazil tại Hà Nội, thường trú: Số 48 Lưu Trọng Lư, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Sau khi nghiên cứu và kiểm tra hồ sơ, Sở Tư pháp đã phối hợp với Công an tỉnh và Đại sứ quán Brazil tại Hà Nội tra cứu, xác minh nhân thân của ông Rafaelson Bezerra Fernandes. Kết quả, Công an tỉnh Nam Định chưa phát hiện thấy ông Rafaelson Bezerra Fernandes có hành vi vi phạm pháp luật và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam. Đại sứ quán Brazil tại Hà Nội xác nhận pháp luật Brazil chấp nhận việc có nhiều quốc tịch và ông Rafaelson Bezerra Fernandes sẽ duy trì quốc tịch Brazil sau khi nhập quốc tịch Việt Nam.

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp nhận thấy hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam của ông Rafaelson Bezerra Fernandes đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật. Sở Tư pháp kính trình Chủ tịch Úy ban nhân dân tỉnh xem xét, kết luận về hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam của ông Rafaelson Bezerra Fernandes.

Nếu nhập tịch thành công vào đầu năm sau thì ngôi sao người Brazil có thể thi đấu với tư cách nội binh cho Thép xanh Nam Định ở giai đoạn lượt về V.League 2024/2025.

Việc Rafaelson nhập tịch Việt Nam sẽ giúp CLB Thép xanh Nam Định có thêm một suất cho ngoại binh. Điều này chắc chắn sẽ giúp họ có thể tăng cường thêm sức mạnh để cạnh tranh với các đối thủ trong cuộc đua vô địch V.League và Cúp QG.

Thậm chí nếu tiến xa ở sân chơi AFC Champions League Two thì Thép xanh Nam Định cũng có thể tiến hành bổ sung thêm một ngoại binh nữa vào đội hình, qua đó sở hữu một lực lượng đáng nể để thi đấu ở đấu trường châu lục.