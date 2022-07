Ngày 12/7, trao đổi nhanh với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa cho biết, Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và người bị nạn.

Đồng thời, đơn vị đã hỗ trợ kinh phí cho các nạn nhân và đề nghị đội ngũ y tế tích cực hỗ trợ cho các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo huyện Vạn Ninh và Ban An toàn giao thông Khánh Hòa động viên chia sẻ các nạn nhân bị nạn. Ảnh: C.T

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, vụ tại nạn giữa xe ô tô tải BKS 72C-128.22 do Đỗ Tiên Điệp (sinh năm 1994, trú tại số 5, Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định điều khiển theo hướng Nam - Bắc và ô tô khách BKS 30Z-7978 (xe của hãng Mai Linh) do Phạm Xuân Cang (sinh năm 1971, trú tại Phú Hội 1, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa) điều khiển theo hướng cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe tải tử vong gồm Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1995, trú tại Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định) và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1996, trú tại thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định).

Trên xe khách có 1 người tử vong là bà Lê Thị Xuân Hương (sinh năm 1962, trú tại Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong, 8 người thương vong. Ảnh: M.H

Nguyên nhân ban đầu được Công an tỉnh Khánh Hòa xác định là do tài xế ô tô tải thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, điều khiển xe đâm vào phía sau đuôi xe ô tô khách 30Z-7978.



Ttrước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đến hiện trường, phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.