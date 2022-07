Trao 6,9 triệu đồng bạn đọc gửi cho gia đình chị Vũ Thị Tình, nhân viên y tế bị tai nạn giao thông

Trong bài viết về tai nạn thương tâm của chị Vũ Thị Tình, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt có lời kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng đối với gia đình chị Vũ Thị Tình thông qua số tài khoản của chính quyền địa phương và tài khoản của Báo NTNN.

Sau khi bài báo đăng tải, đã có nhiều tập thể, cá nhân trực tiếp đến gia đình chị Tình chia sẻ, động viên, giúp đỡ gia đình chị Tình cả vật chất và tinh thần.

Nhiều bạn đọc ở xa đã gửi tấm lòng thơm thảo tới gia đình chị Vũ Thị Tình thông qua tài khoản của Báo NTNN. Tính đến khi chúng tôi chốt số liệu, số tiền gửi tới cho gia đình chị Tình là 6,9 triệu đồng.

Ngày 18/6 vừa qua, đại diện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã tới gia đình chị Vũ Thị Tình trao số tiền nói trên của bạn đọc cho gia đình chị. Anh Nguyễn Văn Quynh (chồng chị Vũ Thị Tình) đã thay mặt gia đình nhận số tiền trên.

Anh Nguyễn Văn Quynh gửi lời cảm ơn tới độc giả báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã quan tâm, chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình. "Tôi sẽ dùng số tiền này để thêm thắt chi phí trang trải cuộc sống, lo cho các cháu ăn học" - anh Quynh xúc động nói.

Trước đó, Báo Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 18h ngày 25/2, tại Km20 tỉnh lộ 391 thuộc địa phận thôn La Giang, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy BKS 34B3-446.86 do anh Nguyễn Văn Phúc (SN 2000, trú tại thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ) điều khiển va chạm với xe máy BKS 34B3-677.89 do chị Vũ Thị Tình (SN 1986, trú tại xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ) là cán bộ trạm Y tế xã Văn Tố điều khiển trên đường đến thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 xã Văn Tố.

Trong quá trình công tác, chị Tình (bên phải) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tại đơn vị, hoà đồng và luôn được đồng nghiệp yêu mến.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Phúc và chị Tình bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ. Sau đó, chị Tình đã tử vong.

Ông Vũ Minh Thành, Bí thư Đảng uỷ xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ cho biết, trước đây chị Tình là cán bộ Trung tâm Dân số và Kế hoạch hoá gia đình đã chuyển công tác về Trạm Y tế xã Văn Tố từ năm 2018. Hoàn cảnh gia đình chị Tình gặp nhiều khó khăn.

Hiện, chồng chị Tình là lao động tự do, đang thất nghiệp ở nhà. Gia đình chị Tình có 3 con, trong đó 1 cháu đã mất do bệnh ung thư máu, 1 cháu đang là học sinh tiểu học, còn 1 cháu mới 2 tuổi. Chị Tình là lao động chính để lo toan mọi sinh hoạt trong gia đình.

Từ ngày 22/2, xã Văn Tố thành lập 6 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, chị Tình đã nhiệt tình tham gia hoạt động và luôn nghiêm túc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù gia đình sinh sống ở xã khác nhưng chưa bao giờ chị bỏ ca trực. Nhiều năm qua, chị Tình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tại đơn vị, hoà đồng và luôn được đồng nghiệp yêu mến.