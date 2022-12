Thông tin mới vụ Đội trưởng Cảnh sát ma túy Hoàn Kiếm bị cựu thuộc cấp dùng dao đâm tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin, vào trưa 23/12, tại khu vực ngã tư Tràng Thi – Lê Thái Tổ (Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) đã xảy ra một vụ trọng án. Nguồn tin cho biết, giữa nạn nhân và nghi phạm trước đó có mối quan hệ đồng nghiệp tại Công an quận Hoàn Kiếm.

Bước đầu thông tin xác định, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 23/12, tại khu vực ngã tư trên, Phạm Minh Cường (SN 1991, nguyên là cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm) đã sử dụng dao đâm ông Nguyễn Thiện Chiến - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an đầu thú.

Cựu cấp dưới đã chuẩn bị dao bầu từ trước để chờ cơ hội đâm vị Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm. Ảnh: CTV

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận bản thân từng công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm. Quá trình công tác, đối tượng này nhiều lần nghi ngờ ông Chiến cho thuốc độc vào thuốc lá của Cường khiến hút thuốc ho bị ra máu. Trước diễn biến này, Cường đã nảy sinh ý định trả thù ông Chiến.

Nghĩ là làm, ngày 15/12, Cường mua một con dao bầu với giá 150.000 đồng, sau đó cất giấu dao ở nhà đợi cơ hội thuận lợi sẽ thực hiện việc đâm vị Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23/12, Phạm Minh Cường một mình đi xe máy mang theo dao bầu đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm để tìm đâm ông Chiến. Khoảng 11 giờ cùng ngày, Cường đi đến nơi và gặp ông Chiến đi từ trong sân trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm ra ngoài liền rút dao bầu giấu trong người ra đâm ông Chiến.

Nạn nhân bị trọng thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi.