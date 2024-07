Thông tin mới vụ lũ quét ở Điện Biên, ít nhất 7 người chết và mất tích

Vào 9 giờ sáng nay (25/7), ngôi nhà của bà Lò Thị Thương ở bản Mường Pồn 1 (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên) có hàng chục người gồm cả người cao tuổi và trẻ em, đứng chen chúc. Đoạn Quốc lộ 12 chạy qua trước cửa nhà bà Thương ngập trong bùn đất. Khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ sự lo lắng...



Ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên (hàng trên, thứ ba từ trái sang) chỉ đạo khắc phục sau trận lũ quét tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Ảnh: Thanh Tùng

Nhờ bà Thương phiên dịch, PV mới hiểu mọi người đang nói chuyện với nhau xem nhà ai còn gì thì gom lại, đem đi hỗ trợ các gia đình bị nạn.

Hiện tại, người dân bản Mường Pồn 1 cũng chưa biết chính xác có bao nhiêu nhà ở các bản: Mường Pồn 1, Lĩnh, Tin Tốc, Huổi Ké bị sập đổ, hư hại vì đường vào các bản đang tắc hoàn toàn, lực lượng cứu hộ đang tập trung làm việc. Đàn ông trong bản Mường Pồn 1 đi giúp cứu hộ hết; bản chỉ còn người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em.

Hiện tại, người dân bản Mường Pồn 1 cũng chưa biết chính xác có bao nhiêu nhà ở các bản: Mường Pồn 1, Lĩnh, Tin Tốc, Huổi Ké bị sập đổ, hư hại vì đường vào các bản đang tắc hoàn toàn, lực lượng cứu hộ đang tập trung làm việc. Ảnh: Thanh Tùng

Ông Lò Văn Lún, người dân bản Mường Pồn 1 với giọng lo lắng, kể lại: "Vào lúc 2 giờ sáng nay, tôi nhận được điện thoại của trưởng bản thông báo các gia đình sẵn sàng di chuyển, cứu hộ vì nguy cơ lũ quét rất cao. Nước suối Mường Pồn lên cao lắm, ngập hết ruộng rồi. Vậy nhưng chỉ khoảng nửa tiếng sau thì tôi nghe tin cả quả đồi đổ sập xuống, mấy nhà trong bản bị cuốn trôi rồi".

"60 năm rồi kể từ ngày thành lập bản đến nay, mới thấy nước suối Mường Pồn dâng cao; đất đá đổ sụp như thế này. Lũ về tan hoang quá" - ông Lún buồn rầu nói.

Trực tiếp về hiện trường chỉ đạo cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn, mất tích, ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu các lực lượng ưu tiên cao nhất nhân lực, phương tiện tập trung tìm kiếm người mất tích; khẩn trương cứu chữa người bị thương và thăm hỏi gia đình có người bị nạn. Quá trình cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ quét cần chú trọng đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu nạn; cố gắng cao nhất khắc phục hậu quả lũ quét càng sớm càng tốt.

Quá trình cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ quét ở Điện Biên chú trọng đảm bảo an toàn, cố gắng cao nhất khắc phục hậu quả lũ quét sớm. Ảnh: Thanh Tùng

Ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên, cho biết: Hiện tại, trời đã hết mưa; chính quyền địa phương đã huy động tối đa nhân lực các ngành, nhân dân địa phương chung tay khắc phục. Trước mắt, tập trung tối đa máy móc, phương tiện tìm kiếm người mất tích; hỗ trợ các gia đình bị nạn di chuyển tài sản, khắc phục hư hỏng.

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên do đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng đã trực tiếp xuống xã Mường Pồn, nơi xảy ra lũ quét để chỉ đạo công tác ứng cứu. "45 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Điện Biên đang cùng các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và giúp nhân dân di dời người, tài sản" - đại tá Phan Văn Hóa cho biết.

Khắc phục giao thông trên tuyến Quốc lộ 12 bị tê liệt, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp đội cảnh sát giao thông công an các huyện: Điện Biên, Mường Chà triển khai phân luồng và hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

45 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Điện Biên đang cùng các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và giúp nhân dân di dời người, tài sản. Ảnh: Thanh Tùng

Thượng tá Nguyễn Đình Quân, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên, cho biết: Trên tuyến Quốc lộ 12 đoạn từ thành phố Điện Biên Phủ đi Mường Chà hiện ách tắc, đặc biệt ở khu vực bản Huổi Chan tại Km164; bản Lĩnh tại Km170; bản Mường Pồn tại Km172+100 đến Km172+300 bị úng ngập. Giao thông trên tuyến Quốc lộ 12 hiện đang tạm dừng toàn bộ.

Theo ông Trần Thanh Kiên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên: Sở đã chỉ đạo huy động hơn chục máy xúc, máy ủi khẩn trương hót bùn, đất trên Quốc lộ 12; tuy nhiên công tác khắc phục đang hết sức khó khăn, vì lượng đất đá rất lớn vẫn tiếp tục trượt từ trên núi xuống.