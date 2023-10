Thông tin mới vụ người phụ nữ ở TP.HCM bị nhóm giả danh công an lừa 840 triệu, nguy cơ mất nhà

Ngày 18/10 nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận VKSND huyện Củ Chi đã tiếp nhận đơn tố cáo của bà Hồ Thị Sang – nạn nhân bị nhóm giả danh công an lừa hàng trăm triệu, nguy cơ mất luôn căn nhà đang ở.

Theo nguồn tin, VKSND huyện Củ Chi đang xem xét hồ sơ bà Sang đã nộp để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bà Hồ Thị Sang những tháng qua sống tạm bợ tại khu nhà trọ phía sau ngôi nhà của mình, bà khẩn thiết yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xem xét để bà lấy lại được căn nhà của mình ở số 20 Trần Văn Chẩm, xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi). Ảnh: Chinh Hoàng

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 8/7, bà Sang nhận cuộc gọi điện thoại của một người tên Nguyễn Văn Tùng, tự xưng là cán bộ công an. Tùng nói bà Sang có liên quan đến một vụ án ma túy, yêu cầu phối hợp nếu không sẽ cho người đến bắt giữ.

Sau cuộc gọi này, bà Sang ra ngân hàng làm theo yêu cầu của kẻ gian nộp tiền vào tài khoản và bị nhóm giả danh công an rút hết 840 triệu đồng.



Chưa dừng lại ở đó, ngày 26/7, Bùi Xuân Tùng (tự xưng là Công an Đà Nẵng) gọi điện thoại nhờ bà Sang hợp tác bắt một nhóm đối tượng gồm quan chức, cò đất chuyên lừa đảo chiếm đoạt đất đai. Tùng nói khi hoàn thành, bà Sang sẽ được tặng số tiền lớn và được nhà nước khen.

Cụ thể, nhóm này yêu cầu bà Sang giả vờ bán rẻ căn nhà gia đình bà đang sống ở số 20 Trần Văn Chẩm, xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) cho những quan chức, cò đất lừa đảo.

Khi thực hiện giao dịch, công an sẽ ập vào bắt giữ nhóm lừa đảo và việc bán nhà của bà chỉ là giả. Tin lời kẻ gian bà Sang làm theoo và hiện đang có nguy cơ mất luôn căn nhà mình đang ở…

"Tôi khẩn thiết yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc, xem xét để tôi được lấy lại căn nhà. Những tháng qua tôi cùng chồng mình phải dọn ra khu trọ phía sau nhà để sinh hoạt rất bất tiện…", bà Sang nói.

Trước đó, ngày 1/10, Dân Việt có đăng tải bài viết với nội dung "Người phụ nữ ở TP.HCM bị nhóm giả danh công an lừa 840 triệu đồng, có nguy cơ mất luôn căn nhà đang ở". Theo đó, Công an huyện Củ Chi đã tiếp nhận trình báo của bà Hồ Thị Sang về việc bị kẻ gian giả danh công an lừa đảo sự việc như trên. Đồng thời, theo nguồn tin, Công an huyện Củ Chi cũng xuống nhà bà Sang lấy lời khai, thu thập chứng cứ để điều tra.