Ngày 1/10, bà Hồ Thị Sang (62 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) vừa gửi đơn cầu cứu đến Công an huyện Củ Chi về việc gia đình bà bị kẻ gian giả danh công an, thẩm phán lừa đảo, chiếm đoạt 840 triệu đồng và nguy cơ mất căn nhà đang ở.

Giả danh công an lừa đảo 840 triệu

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Sang cho biết ngày 8/7, bà nhận cuộc gọi điện thoại của một người tên Nguyễn Văn Tùng, tự xưng là cán bộ công an. Tùng nói bà Sang có liên quan đến một vụ án ma túy, yêu cầu phối hợp nếu không sẽ cho người đến bắt giữ.

Bị mất nhà, tạm thời bà Sang cùng chồng phải dọn ra khu trọ phía sau sinh sống. Ảnh: Viễn Chinh

Sau đó, Tùng chuyển điện thoại kết nối cho bà làm việc với người tên Bùi Xuân Tùng (tự xưng Công an Đà Nẵng) và Hải Trâm (tự xưng là cán bộ Viện kiểm sát Đà Nẵng). Ngoài chuyện liên quan đến ma túy, những người này còn cho biết bà Sang có vay 7,8 tỷ đồng ở Đà Nẵng, nếu không trả sẽ bị ở tù chung thân.

Những ngày qua, vợ chồng bà Sang rất lo lắng, vừa mất tiền, vừa có nguy cơ mất luôn cả căn nhà. Ảnh: Viễn Chinh

Khi bà Sang giãi bày không liên quan gì đến vụ án ma túy và nợ ngân hàng thì bị Nguyễn Văn Tùng yêu cầu cung cấp thông tin tài sản để điều tra. Nếu chứng minh tài sản trong sạch thì bà sẽ không liên quan. Đến ngày 24/7, nhóm người trên yêu cầu bà Sang mở một tài khoản ngân hàng TP Bank, đăng ký ứng dụng Internet Banking và chuyển toàn bộ tiền vào đó để công an điều tra, bảo vệ.

Tin lời, bà Sang đã rút hết tiền tiết kiệm của gia đình, mẹ ruột chuyển vào tài khoản trên 840 triệu đồng và cung cấp thông tin cho băng nhóm. "Tôi vừa chuyển tiền vào thì bị những người tự xưng công an, thẩm phán chuyển hết qua một tài khoản khác. Chúng chuyển 6 lần, lấy hết 840 triệu đồng", bà Sang nói và cho biết thời điểm trên, bà không biết gì về ứng dụng ngân hàng trên điện thoại nên không hiểu chuyện gì xảy ra.

Theo nạn nhân, trong thời gian bị lừa tiền, nhóm người yêu cầu bà không được nói chuyện này với ai, kể cả người thân trong gia đình. Mỗi lần nói chuyện điện thoại, họ yêu cầu bà vào phòng khóa cửa để không ai nghe thấy. Vì hoảng sợ, bà đã làm theo yêu cầu của những đối tượng này.

Bị lừa bán luôn căn nhà đang ở

Ở một diễn biến tiếp theo, ngày 26/7, Bùi Xuân Tùng (tự xưng là Công an Đà Nẵng) gọi điện thoại nhờ bà Sang hợp tác bắt một nhóm đối tượng gồm quan chức, cò đất chuyên lừa đảo chiếm đoạt đất đai. Tùng nói khi hoàn thành, bà Sang sẽ được tặng số tiền lớn và được nhà nước khen. "Tôi trả lời chúng rằng chỉ cần nhận lại 840 triệu đồng bị mất trước đó và đồng ý làm theo", bà Sang thổ lộ.

Bà Sang mong muốn cơ quan chức năng huyện Củ Chi (TP.HCM) nhanh chóng vào cuộc giành lại công bằng cho mình. Clip: Viễn Chinh

Cụ thể, nhóm này yêu cầu bà Sang giả vờ bán rẻ căn nhà gia đình bà đang sống ở số 20 Trần Văn Chẩm, xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) cho những quan chức, cò đất lừa đảo. Khi thực hiện giao dịch, công an sẽ ập vào bắt giữ nhóm lừa đảo và việc bán nhà của bà chỉ là giả.

Ngày 27/7, một số người môi giới đến liên hệ gia đình bà Sang rao bán căn nhà số 20 Trần Văn Chẩm. "Tôi không hề nói với ai muốn bán nhà. Tôi nghi ngờ nhóm môi giới này có quen biết với Nguyễn Văn Tùng, Bùi Xuân Tùng và Hải Trâm từ trước", bà Sang nói.

Cũng trong ngày 27/7, Nguyễn Xuân Tùng yêu cầu bà Sang đến UBND xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) làm giấy xác nhận độc thân. Bà nghe lời, đến chính quyền địa phương xin giấy thì cán bộ hộ tịch không chấp nhận vì bà có đăng ký kết hôn với chồng.

Ngày 7/8, một môi giới tên Mẫn cùng nhân viên nam chưa rõ tên (thuộc Văn phòng Công chứng Hồ Nhật Tú Trinh) xuống ruộng rau ở xã Tân Thông Hội, lúc vợ chồng bà đang làm để yêu cầu lăn tay, làm giấy chứng nhận căn nhà số 20 Trần Văn Chẩm là của cá nhân bà Sang. Ngày 11/8, nhóm môi giới (gồm người tên Mẫn, Đức, Nghĩa, Vương) dẫn người đàn ông tên Nam và vợ tên Vinh đến xem, mua nhà bà Sang.

Nhóm này buộc bà Sang ký giấy ủy quyền căn nhà số 20 Trần Văn Chẩm cho vợ chồng ông Nam với giá 1,8 tỷ đồng. Lúc này, ông Nam đưa cho Nghĩa (môi giới) 1,3 tỷ đồng (gồm 400 triệu tiền mặt, 900 triệu chuyển khoản).

Sau đó, Nghĩa chuyển vào tài khoản TP Bank cho bà Sang 600 triệu đồng. Nghĩa tiếp tục đưa cho Mẫn (môi giới) 400 triệu đồng và giữ lại 300 triệu đồng. Số tiền 500 triệu đồng còn lại, người mua nói sẽ chuyển sau. Khi số tiền 600 triệu đồng vừa vào tài khoản ngân hàng TP Bank thì bị nhóm giả danh công an rút hết.

"Sau đó, nhóm giả danh công an chuyển thêm vào tài khoản TP Bank của tôi 100 triệu đồng và người mua nhà ông Nam đưa 270 triệu đồng tiền mặt. Nhóm giả danh công an tiếp tục bảo tôi chuyển 270 triệu tiền mặt vào tài khoản ngân hàng. Tôi vẫn làm theo thì toàn bộ số tiền này lại bị nhóm này lấy hết. Đối với số tiền 30 triệu đồng còn lại, thì người mua nhà tên Nam nói khi nào tôi làm xong giấy tờ xác định ranh giới đất của căn nhà sẽ trả lại", bà Sang kể.

Ngày 12/8, theo lời bà Sang, vợ chồng ông Nam đã đến yêu cầu gia đình bà Sang ra khỏi nhà. Bên cạnh đó, Nghĩa cũng tự ý chở hết tài sản nhà bà Sang đi. Ngày 16/8, bà Sang đã đến Công an Huyện Củ Chi trình báo vụ việc. "Cán bộ Công an huyện Củ Chi giữ lại điện thoại cá nhân của tôi nói để điều tra, không có biên bản tạm giữ tài sản. Cán bộ này nói tôi chỉ điểm để đưa Nghĩa để điều tra", bà Sang nói.

Ngày 17/8, bà Sang được Công an huyện Củ Chi dẫn đến một quán cà phê trên địa bàn. Thấy Nghĩa đang uống cà phê, bà Sang chỉ điểm. Công an đã khống chế Nghĩa, đưa về đồn. "Tuy nhiên, ngày hôm sau, Công an huyện Củ Chi đã trả lời tôi rằng Nghĩa đã bỏ trốn", bà Sang nhớ lại.

Theo nữ nạn nhân, đến nay, nhóm đối tượng giả danh công an đã lừa đảo chiếm đoạt gia đình bà số tiền là 840 triệu đồng. Ngôi nhà gia đình bà đang sinh sống mấy chục năm qua cũng bị nhóm này lừa bán, có nguy cơ bị mất.

"Nhóm giả danh công an đã chiếm đoạt hết tài sản mà tôi và người thân tích góp mấy chục năm nay. Vụ việc khiến cả gia đình tôi rơi vào cảnh túng quẩn, sức khỏe sa sút trầm trọng. Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, để lấy lại tài sản", bà Sang bùi ngùi nói.

Một nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết Công an huyện Củ Chi đã tiếp nhận trình báo của bà Hồ Thị Sang về việc bị kẻ gian giả danh công an lừa đảo sự việc như trên. Đồng thời, theo nguồn tin, Công an huyện Củ Chi cũng xuống nhà bà Sang lấy lời khai, thu thập chứng cứ điều tra vụ việc.