Thông tin mới vụ nổ kinh hoàng trong đêm ở Hải Phòng

Thông tin từ ANTV: Nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng trong đêm 15/11 ở Hải Phòng đã tử vong vào tối 16/11.

Theo Công Lý: Trong ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nổ vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 19h45 ngày 15/11, tại nhà anh Đ.V.C. (SN 1991, ở xã Du Lễ, Kiến Thụy) xảy ra vụ nổ lớn, kèm theo ngọn lửa cháy trong nhà, cửa cuốn bị xô lệch.

Khu vực xảy ra vụ nổ kinh hoàng trong đêm ở Hải Phòng. Nguồn: Công Lý

Tại hiện trường, người dân phát hiện anh C. bị bỏng, cháy đen toàn thân, gục trước cửa nhà. Ngay sau đó, anh C. được đưa vào Bệnh viện Kiến An sơ cứu, rồi chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia.

Tổ chức khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 ống kim loại hình trụ tròn dài 55cm, đường kính từ 11-15cm được sơn đỏ, một đầu được hàn bịt kín; 5 túi nylon trắng, bên trong chứa tổng số 10 vật màu nâu.

Các vật này đều có đặc điểm, hình dạng và kích thước giống nhau, một đầu hình cầu đường kính khoảng 9cm, một đầu hình phễu có đường kính đáy khoảng 4cm, bên ngoài có gắn dây màu xanh và màu đỏ (nghi là pháo); tổng khối lượng khoảng 4,5kg.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.