Đường dây mua bán số lô, đề dùng phần mềm Lotter “tự tính toán thắng thua”

Ngày 15/11, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố 13 người để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Đây là kết quả của chuyên án vừa được triệt phá bởi công an Bắc Giang và Cục Cảnh sát hình sự.

Cảnh sát khám xét nơi ở của người có hành vi đánh bạc. Ảnh: CABG.

Bước đầu, cảnh sát xác định các đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề qua tin nhắn SMS, mạng xã hội Telegram, Zalo và phần mềm hỗ trợ "Lotter VN" tự động tính toán thắng thua. Riêng trong ngày 5/11, các đối tượng đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Đường dây trên do Lường Văn Thu (SN 1984, ở TP.Thái Nguyên) cầm đầu. Anh ta cùng 11 người khác được lực lượng công an vận động đầu thú. Ngoài ra, một bị can là Nguyễn Văn Bình (SN 1979, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) bị ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Quá trình phá án, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 9 địa điểm khác nhau là nơi ở của các đối tượng ở Bắc Giang, Thái Nguyên và thu giữ 1 xe ô tô, 13 triệu đồng, 15 điện thoại di động, nhiều thẻ ATM…

Đề nghị người dân kịp thời tố giác

Thời gian qua, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô lớn, phức tạp trên địa bàn cả nước.

Tuy nhiên, thời gian gần đây hoạt động của loại tội phạm này ngày một tinh vi, liên tục thay đổi tên miền truy cập. Trên địa bàn nhiều địa phương xuất hiện các đối tượng liên hệ các nhà hàng, quán ăn để tặng các vật dụng như hộp đựng giấy, ô dù, biển hiệu... có in các logo như OKVIP, SHBET, 789BET, JUN88, F8bet, H188, MB66, net88 hitclub…

Khi tìm kiếm thông tin về các logo này trên mạng internet và các nền tảng mạng xã hội thì đa số các kết quả tìm kiếm đều điều hướng đến các website, ứng dụng trò chơi trực tuyến có tính chất cờ bạc, cá cược. Theo nhà chức trách, đây là hoạt động quảng cáo trá hình, lôi kéo người chơi cờ bạc trực tuyến tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Trước thực trạng trên, công an khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức về hậu quả, tác hại của tội phạm đánh bạc qua mạng; cảnh giác trước các thủ đoạn, hoạt động lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động quảng cáo, tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng, đề nghị người dân cần kịp thời báo tin tố giác tới cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.