TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nhập cảnh lậu cùng số lượng lớn ma túy; tài xế "taxi dù" xịt hơi cay 2 khách nhập viện

Nhập cảnh lậu cùng 3kg ma túy đá

Lúc 8h ngày 16/11, tại khu vực biên giới gần cột mốc 172, thuộc ấp Bình Quới, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Phước Chỉ phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Công an thị xã Trảng Bàng bắt quả tang Xu Xin (SN 1997, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Biên phòng lấy lời khai đối tượng. Nguồn: CAND

Tang vật thu giữ. Nguồn: CAND

Qua kiểm tra hành lý của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong ba lô chứa 3 gói ma túy đá (trọng lượng khoảng 3kg) và 10 gói ma túy nước vui.

Qua điều tra, đối tượng khai nhận đã nhận số hàng trên từ người bạn Trung Quốc (hiện đang sống ở TP.Bà Vét, Campuchia) để vận chuyển qua biên giới, tìm chỗ kín đáo giấu hàng, rồi chụp ảnh vị trí giấu hàng gửi lại. Tuy nhiên, đối tượng đến khu vực trên thì bị bắt giữ cùng tang vật.

Truy tìm tài xế "taxi dù" xịt hơi cay khiến 2 hành khách nhập viện ở Đà Lạt

Ngày 16/11, ông Nguyễn Văn Gia, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, cho biết Sở đang phối hợp Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) truy tìm tài xế xe "taxi dù" dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt 2 hành khách khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra rạng sáng 16/11, khi ông N.A.T. (59 tuổi, ở phường 4, TP.Đà Lạt) cùng 2 người bạn từ Hà Nội vào TP.Đà Lạt du lịch, nhờ chủ quán ốc Tr. gọi giúp taxi để về khách sạn. Chủ quán ốc Tr. gọi taxi biển số 61A - 455.41 đến chở ông T. và 2 người bạn về một khách sạn trên đường Ngô Thì Sỹ (phường 4, TP.Đà Lạt).

Khoảng 1 giờ 15 phút cùng ngày, khi về tới khách sạn, giữa tài xế taxi và ông T. xảy ra mâu thuẫn. Tài xế taxi đã dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt ông T. và một người bạn đi cùng trên taxi.

Công an TP.Đà Lạt truy tìm tài xế xe "taxi dù" biển số 61A - 455.41 dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt 2 hành khách.

Sau khi nhận được thông tin, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng xác minh cho thấy ô tô biển số 61A - 455.41 không được Sở này cấp phép kinh doanh taxi. Ô tô biển số 61A - 455.41 là "taxi dù", hoạt động trái phép.

Hiện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp Công an TP.Đà Lạt truy tìm tài xế "taxi dù" xịt hơi cay vào mặt hành khách để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Triệt phá cơ sở sản xuất súng tự chế rồi rao bán trên mạng xã hội

Ngày 16/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã điều tra, triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn do bị can Lềnh Chi Và (SN 1984) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1991, cùng ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) thực hiện.

Xưởng cơ khí của Lềnh Chi Và. (Ảnh: CABD). Nguồn: NLĐO

Theo điều tra, Lềnh Chi Và đã thuê đất và thuê nhân công lao động để mở xưởng cơ khí tại khu vực xã Trà Cổ, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai làm nơi chế tạo, gia công các bộ phận, linh kiện của súng tự chế và lắp ráp thành khẩu súng hoàn chỉnh sau đó bán lại cho các đối tượng khác nhằm thu lợi bất chính.

Tiếp tay cho Lềnh Chi Và, đối tượng Nguyễn Trung Hiếu đứng ra lập kênh Youtube và các tài khoản mạng xã hội để giới thiệu, quảng cáo và đăng bán các loại súng đạn do Lềnh Chi Và chế tạo. Ngoài ra, Hiếu còn mua các loại súng ngắn, súng dài từ nhiều đối tượng khác trên mạng xã hội, sau đó bán lại kiếm lời.



Kết quả điều tra xác định, từ tháng 7/2023 đến 1/2024, Lềnh Chi Và và Nguyễn Trung Hiếu đã bán trót lọt 33 khẩu súng cho 26 đối tượng ở các tỉnh, thành như Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Nông, TP.HCM, Lâm Đồng, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Hà Tĩnh..., thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tang vật công an tịch thu. (Ảnh: CABD). Nguồn: NLĐO

Nhiều trường hợp thanh, thiếu niên do thiếu hiểu biết nên đặt mua súng đạn đem về cất giấu trong nhà, mục đích ban đầu là phòng thân, săn bắn, sau đó sử dụng để giải quyết mâu thuẫn, đòi nợ hoặc thực hiện các hành vi phạm tội khác.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 23 đối tượng về các tội "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Lên mạng lừa bán lốp xe ôtô rồi chiếm đoạt số tiền rất lớn

Ngày 16/11, Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đã di lý đối tượng Bùi Văn Hồng (SN 1988) từ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM về địa phương để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gần đây, Công an huyện Di Linh nhận được trình báo của một số người về việc bị một đối tượng quen biết qua mạng xã hội lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn. Nạn nhân đặt mua lốp xe ôtô các loại, chuyển tiền đặt cọc cho đối tượng bằng hình thức chuyển khoản. Sau đó, đối tượng tìm nhiều lý do để các nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi có dấu hiệu bị lộ, kẻ lừa đảo lập tức chặn mọi hình thức liên lạc với nạn nhân.

Công an huyện Di Linh bắt giữ đối tượng Bùi Văn Hồng. Nguồn: CAND

Thượng tá Phạm Xuân Thủy, Trưởng Công an huyện Di Linh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với tổ an ninh mạng Công an huyện khẩn trương lần theo dấu viết trên mạng xã hội do các nạn nhân cung cấp để xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Di Linh đã xác định được đối tượng lừa đảo trên là Bùi Văn Hồng, còn gọi là Ti lốp xe.

Tối 15/11, tổ công tác Công an huyện Di Linh đã bắt giữ Bùi Văn Hồng khi đang lẩn trốn tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Bước đầu, công an xác định đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại nhiều tỉnh, thành với số tiền rất lớn.

Công an huyện Di Linh đề nghị ai là nạn nhân của Bùi Văn Hồng liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp để được giải quyết.

Triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 58kg ma túy

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Phạm Văn Tiến (36 tuổi), Đặng Thanh Tuấn (44 tuổi) cùng ngụ tỉnh Đồng Nai về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Số lượng lớn ma túy bị tạm giữ tại hiện trường. Ảnh: TTXVN

Qua công tác nắm tình hình, phát hiện đường dây, vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Cụ thể, vào lúc 11 giờ ngày 6/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan huy động 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm 5 tổ công tác thực hiện kế hoạch phá án.

Tại hiện trường, các Tổ công tác bắt quả tang Phạm Văn Tiến và Đặng Thanh Tuấn đang bốc vác ma túy trên xe ô tô biển kiểm soát 70A-534.49 vào nhà số 42, đường số 9, hẻm 24, thuộc khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tang vật thu giữ gồm: 58kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 11 viên đạn, 2 xe ô tô, 6 xe mô tô, 6 điện thoại di động và nhiều vật dụng khác có liên quan.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tạm giữ 5 đối tượng có liên quan trong đường dây gồm: Ngô Thị Kiều Xuân, Hồ Hồng Mãi, Đặng Thị Quyên, Nguyễn Thị Kim Loan và Trương Thị Trang.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ khoảng tháng 7/2024, có một đối tượng ở Campuchia (chưa rõ họ tên, địa chỉ) thông qua ứng dụng Telegram đã trao đổi, thuê Tiến và Tuấn vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa với số lượng vận chuyển dao động từ 20 - 40kg, tiền công 800USD/kg ma túy. Trước khi giao hàng cho Tiến và Tuấn, đối tượng ở Campuchia thuê người vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam tập kết tại khu vực biên giới thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi nhận được ma túy, các đối tượng phân nhỏ ma túy từ 1 đến 5kg, sau đó giao cho shipper vận chuyển đi TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương để tiêu thụ. Trong quá trình vận chuyển ma túy, Tiến và Tuấn còn thuê thêm một số đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới, các đối tượng này đều mang theo vũ khí nóng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.