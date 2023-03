Thông tin phụ huynh, học sinh bị lộ: Công an nói 80% do cá nhân tự để lộ Thông tin phụ huynh, học sinh bị lộ: Công an nói 80% do cá nhân tự để lộ

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cho biết 20% thông tin cá nhân bị lộ qua doanh nghiệp và 80% là do các cá nhân tự để tiết lộ.

Ngày 17/3, báo Tiền Phong tổ chức cuộc tọa đàm "Lỗ hổng thông tin và giải pháp đảm bảo an ninh trong trường học" tại Trường THPT Nguyễn Du (Quận 10, TP.HCM). Đây là tọa đàm được đưa ra sau khoảng thời gian khá nhiều phụ huynh tại TP.HCM và một số tỉnh thành bị lừa nhận cuộc gọi của kẻ gian, với thủ đoạn thông báo học sinh gặp nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện và yêu cầu chuyển tiền gấp để làm thủ tục phẫu thuật cho con. 80% thông tin là do cá nhân tự để lộ Chia sẻ tại tọa đàm, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cho biết trước đại dịch Covid-19, các hình thức lừa đảo công nghệ cao không nhiều như sau này. Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: MQ Hiện tại mỗi ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp nhận từ 20-30 đơn tố cáo, phản ánh... các vụ việc lừa đảo. Số tiền cơ quan chức năng thống kê từ các vụ lừa đảo lên đến hơn 5 tỷ đồng. Gần đây nhất là phản ánh thủ đoạn dùng điện thoại để thông báo cho phụ huynh việc con em bị tai nạn nhập viện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đáng nói, các đối tượng lừa đảo đưa ra thông tin không đúng sự thật, lấy danh học sinh, người thân; mượn danh cơ quan nhà nước, thậm chí giả danh cơ quan chức năng, giả danh giáo viên, bác sĩ... để thực hiện hành vi lừa đảo. Đại úy Thịnh nhận định, các đối tượng sử dụng nhiều cách để khai thác thông tin cá nhân. Trong số này, có 20% thông tin bị lộ do các doanh nghiệp và 80% do chính cá nhân tự để lộ. Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, chia sẻ việc phụ huynh bị lừa đảo không phải là vấn đề mới. Trước đây, kẻ gian đã từng giả danh cán bộ, cơ quan quản lý nhà nước, công an... để lừa đảo. Đến nay, chúng nhắm đến phụ huynh, và sắp tới còn chuyển biến những vụ việc khác chưa lường trước. Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena cho biết, đơn vị này tiếp nhận khoảng 5.000 cuộc tấn công của tội phạm công nghệ cao mỗi ngày. Ảnh: MQ Mỗi ngày, trung tâm an ninh mạng tiếp nhận khoảng 5.000 cuộc tấn công. Ông Thắng đánh giá tội phạm công nghệ cao là những kẻ có trình độ rất cao, kiếm tiền rất nhiều, nên có động lực để biến chuyển, thay đổi, xâm nhập, lừa đảo. Các đối tượng tội phạm công nghệ cũng không giới hạn về địa lý, cuộc gọi giả mạo có thể không xuất phát tại TP.HCM, mà gọi đến từ nước ngoài.

