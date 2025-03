Thủ đoạn lừa đảo qua mạng tinh vi, nạn nhân không nghe công an Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị: Thủ đoạn lừa đảo qua mạng tinh vi, nạn nhân không nghe công an

Đại tá Vũ Văn Đấu – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết,, thủ đoạn lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, đến nỗi công an tuyên truyền, giải thích nhưng một số nạn nhân vẫn không tin.

Bạn trai trên mạng cho 7 tỷ đồng!

Dù sự việc đã trôi qua gần 1 tháng nhưng mỗi khi nhớ lại, chị N.T.T (38 tuổi, trú khóm 2, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) vẫn còn buồn và sợ hãi trước sự tinh vi của đối tượng lừa đảo qua mạng. Trước đó ngày 20/2, Công an thị trấn Bến Quan nhận tin báo từ nhân viên Quỹ tín dụng thị trấn Bến Quan về việc chị N.T.T có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng. Tại đây, chị T nằng nặc yêu cầu nhân viên Quỹ tín dụng thị trấn Bến Quan rút tiền để chị T chuyển khoản cho một đối tượng người nước ngoài. Thủ đoạn lừa đảo qua mạng tinh vi khiến chị N.T.T (38 tuổi, trú khóm 2, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) suýt mất tiền nếu không nhờ sự can thiệp kịp thời của cơ quan chức năng, người thân. Ảnh: N.V Nhận thấy chị T có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng, nhân viên Quỹ tín dụng thị trấn Bến Quan đã cảnh báo, khuyên nhủ nhưng chị T không tin. Sau khi bị nhân viên Quỹ tín dụng thị trấn Bến Quan từ chối, chị T đã đến chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị trấn Bến Quan. Tình huống này bắt buộc nhân viên Quỹ tín dụng thị trấn Bến Quan phải trình báo công an để can thiệp, nhằm giúp chị T không bị lừa đảo. Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Bến Quan nhanh chóng đến ngân hàng tìm gặp chị T để tuyên truyền, giải thích, vận động chị T không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Trung tá Võ Văn Lợi – Phó trưởng Công an thị trấn Bến Quan cho biết, theo lời chị T, chị đã quen biết và nhắn tin qua lại trên mạng với một người nước ngoài hơn 1 năm nay. Đối tượng người nước ngoài tự xưng là ca sĩ, có tình cảm với chị T nên chuyển cho chị 7 tỷ đồng qua đường hải quan. Tuy nhiên, muốn nhận được 7 tỷ đồng này, chị T phải chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp số tiền 7.656.000 đồng để làm thủ tục nhận tiền. Số tài khoản đối tượng lừa đảo cung cấp cho chị T là 989986986 của một ngân hàng trong nước, người nhận tiền là Azerbaycan Haya Yollabicisccoltd. Trung tá Lợi kể, mặc dù cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Bến Quan đã tuyên truyền, giải thích thủ đoạn lừa đảo của đối tượng nhưng ban đầu chị T không tin, khăng khăng đòi chuyển tiền. Tuy nhiên, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, công an thị trấn Bến Quan đã kiên trì thuyết phục, giải thích hơn 1,5 giờ đồng hồ chị T mới dừng việc chuyển tiền. Chị T trở về nhà trong mơ hồ vì niềm tin mà đối tượng lừa đảo đã gieo rắc vào đầu chị. Buộc lòng cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Bến Quan phải dặn dò gia đình tiếp tục giải thích để chị thức tỉnh. Thủ đoạn lừa đảo qua mạng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát khiến một nạn nhân khác (che mặt) ở tỉnh Quảng Trị suýt mất 83 triệu đồng. Nhờ nhân viên ngân hàng giúp đỡ, nạn nhân nhận ra mình bị lừa. Ảnh: N.V Nhờ sự nhanh nhạy của nhân viên quỹ tín dụng, sự kiên trì, nỗ lực của Công an thị trấn Bến Quan và nhiều người thân trong gia đình, chị T đã không bị lừa mất số tiền hơn 7 triệu đồng. Sau khi chị T không chuyển tiền, đối tượng lừa đảo tiếp tục nhắn tin, thúc giục chị T với những lời hứa đầy cám dỗ. Thế nhưng, chị T không hồi âm. Trung tá Lợi cho biết, thủ đoạn lừa đảo qua mạng nêu trên rất tinh vi. Nếu chị T chuyển tiền, đối tượng lừa đảo sẽ thông báo rằng việc chuyển tiền bị sai cú pháp hoặc gặp trục trặc nào đó dẫn đến không thể "giải ngân" số tiền 7 tỷ đồng. Đồng thời, đối tượng yêu cầu chị T tiếp tục chuyển tiền với giá trị cao hơn để làm thủ tục nhận tiền, số tiền đã chuyển sai cũng được nhận lại. Nếu nạn nhân tin lời dụ dỗ sẽ bị cuốn vào vòng xoáy càng muốn "gỡ" số tiền đã mất thì càng chuyển thêm nhiều tiền, nhiều lần. Khi tỉnh ngộ thì tổng số tiền bị chiếm đoạt đã rất lớn. Muôn vàn thủ đoạn lừa đảo qua mạng Đại tá Vũ Văn Đấu – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, một số người dân bị đối tượng lừa đảo qua mạng dụ dỗ, chuyển tiền. Biết tin, cán bộ, chiến sĩ công an đến tuyên truyền, giải thích nhưng nạn nhân nhất quyết không tin. Đại tá Vũ Văn Đấu – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thủ đoạn lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, cần tuyên truyền sâu rộng để người dân biết, tránh bị lừa. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị. "Có trường hợp hôm trước nghe công an tuyên truyền, giải thích thì dừng việc chuyển tiền, nhưng hôm sau lại đến tỉnh khác để chuyển. Điều đó minh chứng rằng thủ đoạn lừa đảo qua mạng tinh vi đến nỗi trực tiếp công an đến khuyên mà nạn nhân không chịu nghe" – đại tá Vũ Văn Đấu nói. Cũng theo đại tá Vũ Văn Đấu, có những người bị lừa hàng tỷ đồng nhưng không trình báo công an. Đến khi bắt được đối tượng lừa đảo, điều tra, khai thác máy móc, thiết bị của đối tượng mới phát hiện nạn nhân. Theo đại tá Vũ Văn Đấu, để giúp người dân tránh bị lừa đảo qua mạng cần tăng cường công tác truyền thông, giải thích các phương thức, thủ đoạn lừa đảo. Chính vì vậy, Công an tỉnh Quảng Trị thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền thủ đoạn lừa đảo qua mạng. Theo Công an tỉnh Quảng Trị, mỗi ngày, hàng triệu người Việt Nam lướt mạng Internet để làm việc, học tập, giải trí. Nhưng ẩn sau vẻ tiện ích đó là những cái bẫy tinh vi của tội phạm mạng, sẵn sàng khiến bạn mất trắng tài sản, thông tin cá nhân, thậm chí cả danh dự. Chỉ riêng năm 2024, cả nước có gần 19.000 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt qua các chiêu trò lừa đảo qua mạng. Cứ 220 người dùng Internet thì có 1 người là nạn nhân của tội phạm mạng. Đối tượng bị lừa đảo qua mạng chủ yếu là người già, phụ nữ, học sinh, sinh viên. Có vô vàn thủ đoạn lừa đảo qua mạng, trong đó phải kể đến một số thủ đoạn như: Lời mời đầu tư "siêu lợi nhuận". Đó là lời mời về những sàn giao dịch, các dự án tài chính hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ chỉ trong vài tuần. Khi nạn nhân đầu tư, tiền sẽ nhanh chóng bị rút sạch và kẻ lừa đảo biến mất. Giả danh cơ quan chức năng: Các cuộc gọi tự nhận từ công an, ngân hàng, viện kiểm sát... yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản "để điều tra". Thực chất, đây là hành vi khai thác tâm lý hoảng loạn, khiến nạn nhân mất cảnh giác và nhanh chóng làm theo yêu cầu của chúng. Nhiều nạn nhân đã mất hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng vì tin lời, chuyển tiền cho kẻ giả danh. Công an tỉnh Quảng Trị cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng trên cổng thông tin điện tử. Ảnh: N.V Thông báo trúng thưởng "trên trời rơi xuống": Nạn nhân nhận email, tin nhắn trúng thưởng xe hơi, điện thoại, tiền mặt… nhưng để nhận thưởng phải nộp phí hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm. Sau khi nhận được tiền hoặc thông tin, kẻ gian đột nhập tài khoản ăn cắp tiền và biến mất không dấu vết. Chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội: Tin tặc sử dụng các đường link độc hại để hack tài khoản Facebook, Zalo, sau đó giả danh chủ tài khoản để vay tiền từ bạn bè, người thân của nạn nhân. Một thủ đoạn mới xuất hiện là đối tượng lừa đảo nhắn tin đến vợ hoặc chồng vào lúc nửa đêm với nội dung gây nghi ngờ về ngoại tình kèm đường link clip ngoại tình. Khi nạn nhân nhấn vào đường link sẽ bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại, từ đó lộ thông tin cá nhân hoặc bị chiếm đoạt tài sản. Cũng theo Công an tỉnh Quảng Trị, những tiến bộ trong công nghệ như AI, Deepfake, Chatbot đang bị kẻ gian lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Đơn cử như đối tượng lừa đảo dùng AI Deepfake tạo ra video, giọng nói giả mạo giống y hệt người thật, khiến nạn nhân dễ tin tưởng. Phần mềm gián điệp được kẻ gian lén cài đặt qua các link độc hại để lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mật khẩu cá nhân… Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác, không vội tin vào các lời mời hấp dẫn hoặc yêu cầu khẩn cấp liên quan đến tài sản. Tìm hiểu kỹ thông tin, kiểm chứng qua các nguồn chính thống trước khi thực hiện giao dịch. Tăng cường bảo mật thông tin, sử dụng công nghệ để phòng ngừa như cài đặt phần mềm chống virus, phần mềm phát hiện mã độc và lừa đảo; sử dụng các ứng dụng như nTrust để nhận diện cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo. Khi phát hiện hành vi lừa đảo, cần báo cáo ngay cho cơ quan chức năng, đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo lừa đào với cộng đồng để cùng nhau nhận biết. Tham khảo thêm Lừa đảo qua mạng khiến người Việt mất đến 18.900 tỷ đồng

Tướng Hoàng Anh Tuyên: "Có cả giáo trình hướng dẫn lừa đảo qua mạng"

Lừa đảo qua mạng: Con số thiệt hại của người Việt Nam chiếm tới 3,6% GDP