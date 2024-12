Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đang vận chuyển đi tiêu thụ

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, lực lượng công an huyện Lương Sơn đã tiến hành kiểm tra, ngăn chặn 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, trong tình trạng phân huỷ và bốc mùi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Cụ thể, vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 13/12, tại Km 41+200, Quốc lộ 6 thuộc tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tổ công tác Công an huyện Lương Sơn (gồm đội Cảnh sát giao thông; đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự-kinh tế-ma túy; Công an thị trấn Lương Sơn) phối hợp cùng với đội Quản lý thị trường số 1 huyện Lương Sơn tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 27F – 00090 do ông ông Đặng Văn Nhứ (SN 1980, trú tại Trà Đoài, Quang Trung, Kiến Xương, Thái Bình) điều khiển theo hướng Hà Nội - Sơn La.

Số hàng hóa vi phạm bị Công an huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) thu giữ. Ảnh: Công an huyện Lương Sơn.



Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 9 thùng nội tạng động vật (tổng trọng lượng gần 1 tấn) không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trong tình trạng phân hủy và bốc mùi hôi thối.

Theo lời khai của lái xe, ông Đặng Văn Nhứ được thuê chở gần 1 tấn nội tạng động vật từ Phú Xuyên (Hà Nội) lên thành phố Điện Biên (tỉnh Điện Biên) để tiêu thụ. Hàng hóa chủ yếu là lòng, tim, phổi động vật.

Hiện, Công an huyện Lương Sơn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.