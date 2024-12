Cảnh sát giao thông Hòa Bình giúp người bị nạn đi cấp cứu kịp thời

Theo đó, vào 13 giờ 40 phút ngày 11/12, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình gồm: Trung tá Bùi Quang Tiến và Đại úy Đinh Ngọc Hà được phân công làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 6 thuộc địa bàn thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, Hòa Bình.

Khi tuần tra tới đoạn đường km 97 + 700 hướng Hà Nội đi Sơn La, tổ công tác phát hiện một người đàn ông nằm sát ven đường quần áo rách xước, mặt tái, yếu, khó thở... cùng 1 chiếc xe máy.

Tổ công tác đã dừng xe kiểm tra, thăm hỏi, được biết người gặp nạn là Ngô Văn Sinh (SN 1982, trú tại bản Pom Khuông, Tam Chung, Mường Lát, Thanh Hóa).

Hai cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình đã sử dụng ô tô chuyên dụng, đưa người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: Công tỉnh Hòa Bình.

Thấy nạn nhân có dấu hiệu sức khỏe không ổn định, tổ công tác lập tức xin ý kiến cấp trên, sau đó sử dụng xe chuyên dụng chở anh Ngô Văn Sinh đến Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc. Sau khi đến bệnh viện, bệnh nhân đã được bác sĩ kịp thời cấp cứu.

Đồng thời, tổ công tác liên hệ với người thân của anh Sinh tới và bàn giao người bị nạn cho gia đình chăm sóc. Đến thời điểm hiện tại, sức khoẻ anh Sinh đã dần ổn định. Gia đình anh Sinh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tổ công tác đã kịp thời giúp đỡ người bị nạn.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 7/12, tại Km439 + 300 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tổ công tác của đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hoà Bình đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện cháu là Sùng A L. (SN 2008, dân tộc Mông, cư trú tại xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đi lạc gần 200km, ngồi co ro ở vệ đường. Tổ công tác đã hỗ trợ cháu Sùng A L. về nhà an toàn.