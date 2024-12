Cục An ninh chính trị nội bộ trao 15 căn nhà tình nghĩa tặng các cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô

Nhằm tri ân, giúp đỡ các gia đình chính sách, các cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ đã khảo sát, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, ủng hộ xây dựng, trao tặng 15 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), với kinh phí 70 triệu đồng/căn.

Thiếu tướng Trần Thị Bé Nhân cùng cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ trao bảng tượng trưng nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô.

Sau thời gian thi công, 15 căn nhà cấp 4 kiên cố, với đầy đủ công trình thiết yếu phục vụ cuộc sống đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ gia đình sử dụng.



Thiếu tướng Trần Thị Bé Nhân, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ cho biết, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, hưởng ứng phong trào lực lượng CAND chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạnh, gia đình thương binh, liệt sĩ, giúp đỡ các gia đình khó khăn, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt…

Cục An ninh chính trị nội bộ và Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô tặng quà, chúc mừng cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô được nhận nhà tình nghĩa.

"Căn nhà tình nghĩa sẽ góp phần giúp các hộ gia đình chính sách, cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô ổn định cuộc sống, tiếp thêm động lực, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo"- Thiếu tướng Trần Thị Bé Nhân nhấn mạnh.