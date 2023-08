Thu Hà Ceri phim "Món quà của cha": "Tôi lấy cảm hứng cho Ninh "loe" từ mẹ"

Trong phim Món quà của cha, ngoài nhân vật ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) cùng những đứa con của mình thì dàn nhân vật phụ cũng có những điểm nhấn rất riêng. Trong đó, nhân vật Ninh "loe" do Thu Hà Ceri thể hiện, cùng với nhân vật Hiếu (Duy Khánh) đã tạo nên một cặp đôi thú vị.

Ninh ghen vì Hiếu được khách hàng nữ hâm mộ, đòi nghỉ bán hàng. Nguồn: VTV

Chia sẻ với Dân Việt, Thu Hà Ceri cho biết cảm hứng dành cho nhân vật Ninh "loe" có mồm "to" nhất xóm, đến từ chính người mẹ của mình:

"Mẹ tôi là người cho tôi cảm hứng nhiều nhất để diễn vai này vì ở ngoài đời, mẹ cũng hay nói to như vậy. Trước khi nhận vai diễn, giọng nói của tôi cũng vừa phải và nhẹ nhàng, nhưng do yêu cầu nhân vật, đạo diễn bảo tôi phải luôn nói làm sao cho to nhất và may mắn làm sao khi tôi cất lên những tiếng gọi lớn, mọi người trong đoàn đều gật gù công nhận rằng, Ninh "loe" đích thị là đây rồi!".

Ninh "loe" là vai diễn đang được khán giả yêu thích. Ảnh: VTV

Với Duy Khánh, đây là một vai diễn cực kỳ thú vị. Chia sẻ với Dân Việt, Duy Khánh cho biết, anh từng được khán giả biết tới qua bộ phim Phố trong làng với hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân. Tuy nhiên, nhân vật đó anh thể hiện không được mô tả rõ về xuất thân, gia đình cũng như những mối quan hệ xung quanh mình. Còn nhân vật Hiếu thì lại khác, không những có gia đình với bố và hai anh chị em, Hiếu còn có một cô hàng xóm dù "to" mồm nhưng luôn hết lòng hết dạ vì anh, đó là Ninh "loe".

"Có một điều thú vị là lúc mới quay những ngày đầu, Thu Hà Ceri chưa "lộ" rõ nhiều bản chất. Qua thời gian làm việc, tôi phải dành lời khâm phục các anh sản xuất vì chọn diễn viên quá hợp vai, nhiều khi Thu Hà Ceri diễn như không diễn vậy! Lần đầu tiên, tôi có cảm giác hợp tác cùng một bạn diễn có tính cách và nét diễn lạ như Thu Hà Ceri" – Duy Khánh bày tỏ.

Thu Hà Ceri lần đầu đóng một vai dài hơi trên phim truyền hình. Ảnh: VTV

Thu Hà Ceri xuất thân là hotgirl được các bạn trẻ yêu mến và là người mẫu ảnh. Vì vậy cô từng bị "ngợp" khi lần đầu đóng phim truyền hình. Cô gái người Tày nhớ lại cảm giác gặp áp lực lớn khi xung quanh mình đều là những diễn viên gạo cội, đã quen với tiến độ khắc nghiệt của việc quay phim liên tục.

"Một trong những diễn viên khiến tôi ấn tượng nhất, chính là cô Thanh Tú. Tôi có nhiều cảnh diễn với cô nhưng thực sự khâm phục vì cô thuộc thoại rất nhanh, lời thoại dài 3 trang mà cô chỉ đọc trong 2 lần đã nhớ ngay. Học thoại với cô Tú rất áp lực nhưng cũng khiến bản thân tôi tốt dần lên qua thời gian" – Thu Hà Ceri bày tỏ.

Thu Hà Ceri cho biết cảm hứng để vào vai Ninh "loe" chính là mẹ của cô. Ảnh: VTV

Ở diễn biến mới nhất phim Món quà của cha, sau khi biết sự thật không phải con ruột ông Nhân, Hiếu bỏ nhà đi. Để tìm Hiếu, Ninh đã phải dán giấy tìm người khắp nơi. Khi được hỏi về tình cảm mà Ninh dành cho Hiếu, Thu Hà Ceri tiết lộ, Ninh luôn có một nỗi sợ, đó là một ngày Hiếu sẽ bỏ Ninh đi nơi khác. Cả hai người ngày qua ngày luôn nhìn thấy nhau nhưng rồi một ngày khi cuộc sống đổi thay, điều đó có chăng sẽ không còn diễn ra nữa.

Tuy nhiên, thứ Thu Hà Ceri mong muốn truyền tải cho khán giả không phải chỉ là tình cảm đơn thuần. Cô mong sự cởi mở, yêu đời và luôn tươi cười của Ninh sẽ khiến những bạn trẻ hiểu rằng, hãy luôn cố gắng sống hết mình để không uổng phí tuổi thanh xuân.