Thu ngân sách Nghệ An đạt gần 19 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay

Sáng 12/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo nhằm đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.



Toàn cảnh buổi họp báo đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo báo cáo của ông Nguyễn Xuân Đức – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, trong năm qua tình hình kinh tế vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 ước đạt 6,2% (đứng thứ 22/63 tỉnh, thành cả nước và đứng thứ 3 các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ).

Đặc biệt, trong năm 2021 dù gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhưng ngân sách tỉnh Nghệ An vẫn thu được gần 19 nghìn tỷ đồng, đạt 134,9 % dự toán điều chỉnh, tăng 6,2 % so với năm 2020. Trong đó, số thu nội địa đạt 17.279 tỷ đồng.

Trong đó lĩnh vực nông, lâm, thủy sản vẫn tiếp tục phát triển ổn định. Tổng sản lượng lương thực, cây có hạt ước đạt 1.251.352 tấn, tăng 6,24% so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 1.501 nghìn m3, tăng 13,8%. Tổng sản lượng thủy sản đạt 263,333 tấn, tăng 8,27% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, trong năm 2021 toàn tỉnh có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong tổng số 300 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 72,99%, có 7 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn NTM.

Trong khi đó, sản xuất công nghiệp Nghệ An cũng dùy trì được mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 16,1% so với năm 2020.

Một góc khu đô thị tại thành phố Vinh.

Điểm nhấn trong năm 2021 khi tỉnh Nghệ An có tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 82, 953 tỷ đồng, tăng 9,49% so với năm 2020. Đặc biệt, trong quá trình triển khai, giải ngân vốn đầu tư công, trong năm Nghệ An đã giải ngân được hơn 5.108 tỷ đồng, đạt 78,5% tổng kế hoạch, dự kiến đến 31/1/2022 tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt 93,57% kế hoạch được giao.

Tỉnh đến ngày 31/12/2021, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 119 dự án, điều chỉnh 156 lượt dự án với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 44.114, 22 tỷ đồng. So với năm 2020, dự án được cấp mới tăng 40%, tổng mức đầu tư tăng 3,7 lần.

Trong năm có 1.957 doanh nghiệp, tăng 3,38 % so với cùng kỳ năm 2020; có 804 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở trở lại, tăng 147 doanh nghiệp so với năm 2020.