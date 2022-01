Hội Nông dân Nghệ An hoàn thành thắng lợi nhiều "mục tiêu kép" trong năm 2021

Vượt khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu thi đua

Trong năm 2021, trước những khó khăn và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Nghệ An đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống covid-19, vừa khắc phục khó khăn, duy trì các mặt công tác Hội và phong trào nông dân; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động-sản xuất...

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Cảnh Thắng

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền, các ngành, đoàn thể bạn, phát huy các mặt thuận lợi, kinh nghiệm hoạt động và thế mạnh của Hội để triển khai thực hiện công việc và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, toàn tỉnh kết nạp được 10.635 hội viên, (vượt chỉ tiêu Trung ương Hội giao); làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội từ chi hội đến tỉnh.

Điển hình trong năm 2021 đã tổ chức được 39 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 4.359 người là cán bộ từ chi hội trưởng trở lên. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho chức danh chủ tịch Hội Nông dân cấp xã với 97 học viên (bằng hình thức học online).

Để thực hiện chủ trường của Ban chỉ đạo phòng chống Covid- 19 các cấp, hội nông dân cơ sở đã chỉ đạo 37.237 cán bộ, hội viên tham gia thành viên "Tổ Covid-19 cộng đồng".

Hội đã tổ chức thành công Chương trình "Kết nối tiêu thụ nông sản cùng nông dân vượt qua đại dịch"; chỉ đạo thành lập, duy trì 161 "Tổ kết nối tiêu thụ nông sản", 109 "Tổ hỗ trợ nông vụ", 48 điểm, 7 cửa hàng và 20 "Gian hàng kết nối tiêu thụ nông sản".

Kết quả hỗ trợ tiêu thụ nông sản được 3.065 tấn quýt PQ nghĩa Đàn, Quỳ Hợp; 17,5 tấn mận tam hoa Kỳ Sơn; 31 tấn hành tăm Nghi Lộc; 2.176,8 tấn rau củ quả các loại của các huyện trong tỉnh; 113 tấn cam Hà Giang; 39 tấn hành tím Sóc Trăng; tiêu thụ 5 tấn hoa quả các loại tỉnh Đắk lắk.

Ông Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chia sẻ: Trong năm qua, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng Hội Nông dân tỉnh vẫn có nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là hưởng ứng Tuần lễ "Vì Thành phố mang tên Bác" của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An.

Các cấp Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở tổ chức vận động, quyên góp hàng hóa, lương thực, thực phẩm như: Lạc, đậu, cá đồ biển khô, đồ đã chế biến sẵn, trứng, củ quả các loại... để hỗ trợ cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19 tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng"

"Ngoài chương trình "Vì Thành phố mang tên Bác, các cấp Hội cũng tham gia nhiều vào các chương trình phòng, chống dịch tại địa phương, được các cấp ngành đánh giá cao", ông Nguyễn Quang Tùng cho biết thêm.

Đặc biệt, thực hiện chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid-19. Kết quả các tổ chức, cá nhân trong tỉnh ủng hộ tiền và hiện vật trị giá 365 triệu đồng.." do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, các cấp hội trong tỉnh đã hưởng ứng tham gia tích cực.

Tính trong năm 2021, qua các đợt vận động do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh triển khai các cấp hội trong tỉnh đã quyên góp hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, nông dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 với số tiền 11, 2 tỷ đồng; vận động quyên góp 672,5 tấn nông sản, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu khác để ủng hộ công tác phòng chống covid- 19 và hỗ trợ cho hội viên nông dân bị ảnh hưởng, giá trị hơn 3,3 tỷ đồng; tổng số hội viên, nông dân được giúp đỡ 51.996 người.

Gần 150.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2021

Vượt khó trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, nhiều mô hình, cách làm hay trong vận động hội viên giúp nhau thoát nghèo như: Xây dựng "Mô hình sinh kế giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững năm 2021" như: Mô hình: Nuôi dê sinh sản gắn với phát triển kinh tế vườn tại huyện Anh Sơn, Tân Kỳ..; tiếp tục phát huy đề án ngân hàng bò để giúp hội viên nghèo phát triển kinh tế.

Điển hình là Hội Nông dân huyện Quỳnh lưu trong năm đã vận động được 129 triệu mua 11 con bò trao bò vào ngày thành lập Hội 14/10; phong trào "Viên gạch nông dân" hỗ trợ xây dựng nhà cho hội viên nghèo tiếp tục được phát huy hiệu quả; phát động hội viên giúp hộ nghèo cải tạo, nâng cao hiệu quả kinh tế vườn tiếp tục được nhân rộng.

Kết quả,năm 2021, các cấp hội đã vận động được 1.148,2 triệu đồng tiền mặt, ủng hộ vật tư, giống cây trồng, vật nuôi trị giá 961,4 triệu đồng và 6.074 ngày công, giúp 515 hộ hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo.

Các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 được Tỉnh Hội tặng bằng khen. Ảnh: Cảnh Thắng

Xây dựng, triển khai chương trình "1 triệu cây xanh nông dân Nghệ An đời đời ơn Bác"; chương trình " Đồng hành cùng ngư dân bám biển"; Đề án " Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn"; phát động phong trào nông dân sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung liên quan đến các chính sách hỗ trợ cán bộ Hội Nông dân ở cấp chi, tổ hội; công tác xây dựng và quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các chương trình phối hợp.

Toàn tỉnh có 262.391 hộ hội viên nông dân đăng ký trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (chiếm 61,2% hộ hội viên nông dân toàn tỉnh), đạt 110,4% chỉ tiêu giao, số hộ nông dân đạt tiêu chí hộ nông dân SXKD giỏi các cấp có 146.708 hộ, đạt 56% hộ hội viên nông dân đăng ký.

Tích cực vận động, hướng dẫn nông dân tham gia các hình thức phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Trong năm đã trực tiếp tư vấn, hỗ trợ thành lập 116 tổ hợp tác, 9 hợp tác xã, có 269 mô hình điểm về SX nông nghiệp được Hội hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng, trong đó Hội Nông dân tỉnh trực tiếp hỗ trợ xây dựng 26 mô hình. Nhiều huyện chủ động phối hợp tư vấn, hỗ trợ hội viên mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế quy mô tập trung, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, tập trung ruộng đất, thuê đất phát triển sản xuất.

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể là Hội Nông dân cấp huyện có thành tích trong công tác phòng, chống Covid-19; khen thưởng cho 24 Hội Nông dân cấp xã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.