Thu nghìn tỷ từ thuốc bảo vệ thực vật

Trong kỳ, giá vốn bán hàng tăng mạnh 225%, lên mức 1.804 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 593 tỷ đồng, tăng 233%.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng 92% khi tăng chiết khấu thanh toán; Chi phí bán hàng tăng 94%, chủ yếu do tăng chi phí quảng cáo và khuyến mại; Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8% so với cùng kỳ.

Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 184 tỷ đồng, trong khi quý I/2020 âm gần 37 tỷ đồng.

Theo Tập đoàn Lộc Trời, kết quả kinh doanh khả quan của Quý 1/2021 được hỗ trợ bởi các yếu tố thời tiết thuận lợi và giá nông sản giữ mức cao khiến nông dân tích cực đầu tư sản xuất, tiếp đến là việc hệ thống phân phối của công ty đã hoạt động ổn định sau tái cơ cấu, điều chỉnh các chính sách quản lý.

Tập đoàn Lộc Trời kỳ vọng ngành thuốc có thể tiếp tục tăng trưởng tốt khi ngành dịch vụ nông nghiệp được triển khai mạnh mẽ hơn.

Yếu tố thời tiết được dự báo sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho canh tác nông nghiệp khi dần chuyển sang trạng thái ENSO (trung tính) trong các tháng cuối năm 2021. Trong khi đó, World Bank dự báo giá lương thực sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao do các lo ngại về an ninh lương thực sau Covid-19.

Cơ cấu doanh thu quý I/2021 của Lộc Trời so với cùng kỳ năm 2020.

Tại 31/3/2021, tổng tài sản tăng hơn 1.540 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 8.463 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền và tương đương tiền tăng 894 tỷ lên 1.661 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho tăng mạnh từ 2.500 tỷ đầu năm lên 3.741 tỷ đồng (chủ yếu tăng tồn kho nguyên vật liệu).

Đối ứng bên nguồn vốn, tập đoàn cũng tăng mạnh vay nợ tài chính ngắn hạn với giá trị 3.945 tỷ đồng, tăng 1.890 tỷ so với đầu năm. Lộc Trời đang có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 1.093 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 806 tỷ.

Nhận định thêm về triển vọng kinh doanh của tập đoàn Lộc Trời trong năm 2021, Chứng khoán VDSC cho biết sẽ có hai động lực chính thúc đẩy mảng kinh doanh cốt lõi thuốc bảo vệ thực vật của doanh nghiệp khởi sắc.

Thứ nhất, hiện tượng El-nino đã đi qua nên tình trạng hạn mặn sẽ không quá tiêu cực như nửa đầu năm 2020, do đó, dự kiến mùa màng năm nay sẽ tốt hơn, đảm bảo chất lượng nông sản.

Khi chất lượng nông sản được đảm bảo và giá bán tốt hơn, nhờ không còn bị hạn chế thương mại với Trung Quốc như cuối quý I/2020, sẽ khuyến khích người nông dân chi tiêu cho vật tư nông nghiệp.

Thứ hai, thông qua mảng dịch vụ nông nghiệp, doanh thu thuốc bảo vệ thực vật bán cho các hợp tác xã (với tổng diện tích trung bình cả năm ở mức 70.000 ha) vào khoảng 124 tỷ đồng, tương đương 2,6% doanh thu của mảng.

VDSC dự báo, năm 2021, doanh thu Tập đoàn Lộc Trời đạt 8.352 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 425 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,3% và 16% so với thực hiện 2020.

Lộc Trời thu nghìn tỷ từ thuốc bảo vệ thực vật

Theo tìm hiểu, Tập đoàn Lộc Trời tiền thân là Công ty Thuốc bảo vệ thực vật An Giang. Công ty hiện hoạt động chính trên ba mảng lương thực, thuốc và giống.

Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang với đại diện sở hữu là ông Huỳnh Văn Thòn nắm gần 20 triệu cổ phần, tương đương 24,1% vốn điều lệ. Riêng ông Thòn sở hữu 2,5 triệu cổ phần, tương đương 3,15% vốn. Cổ đông nước ngoài chiếm 36,63% vốn trong đó Marina Viet Pte, Ltd (nắm 25,21%) và Augusta Viet Pte, Ltd (nắm 5,71%) - hai quỹ có liên quan đến Affirma Capital, tên gọi trước đây là Standard Chartered Private Equity.