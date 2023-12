Thu nhập 90 triệu 1 tháng chồng vẫn không an phận, chỉ muốn kiếm vài trăm triệu Chồng không an phận nhận lương mỗi tháng 90 triệu, tôi khuyên can hết lời lại bị anh mắng mỏ

Cứ nghĩ sau lần đó, chồng sẽ từ bỏ ý định làm giàu, nào ngờ 2 tuần trước anh ấy lại đưa ra kế hoạch khởi nghiệp.

Chồng tôi mỗi tháng lương 90 triệu, chưa cưới vợ, anh ấy đã mua được nhà riêng và xe hơi sang. Thu nhập của tôi mỗi tháng 30 triệu, gia đình yên ấm hạnh phúc, với tôi mọi thứ cứ diễn ra như thế này là ổn. Thế nhưng chồng không thỏa mãn những gì đang có. Anh muốn phải kiếm nhiều tiền và giàu có hơn nữa để lo cho các con cuộc sống đầy đủ như con người ta. Năm trước, chồng muốn nghỉ việc để ra ngoài góp vốn làm ăn chung với người bạn thân tên Chung. Biết tính chồng nói là làm, không ai có thể ngăn cản được, vợ mà can ngăn không cẩn thận còn bị mắng đuổi ra khỏi nhà. Ngoài mặt, tôi ủng hộ việc làm của chồng, lắng nghe kế hoạch làm ăn của anh ấy. Nhưng tôi đã đánh lén sau lưng chồng, tôi đến nhà anh Chung để nói ra quan điểm của mình. Tôi phân tích cho anh bạn hiểu những bất lợi khi 2 người chung vốn làm ăn. Khi là bạn bè thì chồng tôi sống rất vui vẻ thoải mái nhưng trong công việc tính anh ấy rất khó.

Vốn là sếp, cái tôi rất lớn, hiếu thắng, không chịu nghe lời khuyên can của người khác. Tính anh Chung cũng cương trực và đang ở vị trí lãnh đạo. 2 con hổ hợp tác với nhau chỉ sợ ai cũng muốn chỉ huy người khác, không ai chịu làm lính. Chưa chung vốn làm ăn thì còn tình bạn, cùng nhau góp vốn rồi những cuộc tranh cãi căng thẳng sẽ đánh mất tình bạn. Tôi nói công việc của chồng đang lương cao, tôi muốn anh ấy toàn tâm vào công ty, không muốn chân trong chân ngoài. Người ta bảo 1 nghề cho chín còn hơn 9 nghề. Với đồng lương như thế gia đình tôi yên ổn hạnh phúc, tôi không muốn chồng phải làm việc suốt ngày không có thời gian quan tâm đến vợ con nữa. Nếu là bạn bè tốt, tôi mong anh Chung hiểu cho nỗi lòng của 1 người vợ và đừng kéo chồng tôi vào vòng nguy hiểm nữa. Trước những lời giãi bày của tôi, cuối cùng anh Chung cũng đồng ý dừng dự án với chồng tôi. Buổi tối hôm đó, chồng trở về nhà với vẻ mặt rất tức giận khi mà dự án ấp ủ bao lâu nay lại bị anh Chung dừng vô thời hạn. Những lời chồng nói làm tôi mừng thầm trong bụng và nhắn tin cảm ơn anh Chung. Cứ nghĩ sau lần đó, chồng sẽ từ bỏ ý định làm giàu, nào ngờ 2 tuần trước anh ấy lại đưa ra kế hoạch khởi nghiệp. Khi chồng biết đang có 8 tỷ gửi ngân hàng, anh muốn mua đất và mở gara sửa chữa ô tô. Anh bảo bản thân có năng lực, nguồn tiền, không thể để cho người khác sử dụng mãi thế này. Hơn 20 năm đi làm thuê, anh thấm mệt rồi, đã đến lúc đứng ra làm chủ chính mình, không bị ai sai bảo quát tháo nữa. Trước những lời giãi bày của tôi, cuối cùng anh Chung cũng đồng ý dừng dự án với chồng tôi. (Ảnh minh họa) Chồng nói những đứa bạn ngày trước học kém hơn anh nhưng họ làm chủ sớm, mỗi tháng kiếm vài trăm triệu dễ dàng. Còn anh vất vả đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về, ngày chủ nhật vẫn phải đi làm, nhiều hôm bị bệnh chẳng dám nghỉ.

Tôi bảo có thể chồng là giám đốc giỏi trong công ty của người ta nhưng khi ra làm chủ chưa chắc đã thành công. Có thể chồng có năng lực đấy nhưng cũng phải có duyên với nghề mới dễ làm ăn. Nếu không chọn được nghề phù hợp, có mà cố gắng cật lực cũng không thành công. Tôi cho là chồng đã tìm được việc phù hợp, thế nên cứ cố gắng chăm chỉ làm đến ngày về hưu. Với số tiền gửi ngân hàng đó dư sức để cuộc sống sau này được an nhàn. Tôi sợ nếu chồng mở xưởng sửa chữa ô tô, ở công ty anh có người biết được họ sẽ nói ra nói vào và tìm cách dìm anh. Khi mọi chuyện đến tai tổng giám đốc thì ông ấy cho rằng anh không tập trung công việc, có thời gian làm ngoài, thế rồi cho nghỉ việc. Chồng tức tối mắng mỏ vợ là anh ấy làm việc gì cũng ngăn cấm, mỗi lần tôi mở miệng ra chỉ có tiền tiền. Anh bảo bản thân muốn được làm công việc yêu thích mà không được sao. Tại sao lúc nào cũng phải sống vì vợ con thế này? Anh thật sự quá mệt mỏi rồi. Tôi luôn muốn có cuộc sống bình yên mà sao khó quá, năm nào chồng cũng muốn rút tiền đầu tư kinh doanh cái này cái khác. Tôi không biết phải nói sao để anh từ bỏ ý nghĩ làm giàu nữa?

