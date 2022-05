Thu nhập của người lao động Bình Điền tới 17 triệu đồng/tháng là cao nhất trong "họ" Vinachem

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty CP Phân bón Bình Điền. Ảnh: Quốc Hải

Đây là nhận định của ông Phùng Quang Hiệp, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), tại Hội nghị đại biểu người lao động Công ty CP Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) tổ chức hôm nay 21/5.

"Gà đẻ trứng vàng" của Vinachem

Báo cáo về hoạt động trong năm 2021, ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, cho biết, năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn.

Trong nước, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 với tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn buộc Chính phủ phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian dài.

"Việc triển khai các giải pháp chống dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có Bình Điền. Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với việc đề ra các cơ chế, chính sách kinh doanh linh hoạt, hợp lý, cùng với chiến lược phát triển đúng đắn, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đã đem lại kết quả cao", ông Đông, chia sẻ.

Cụ thể, sản lượng sản xuất trong năm đạt 744.809 tấn, so với năm 2020 đạt 124,6%, so với kế hoạch năm 2021 đạt 123,7%. Sản lượng tiêu thụ đạt 728.552 tấn, so với năm 2020 đạt 125,3%, so với kế hoạch năm 2021 đạt 121%. Tổng doanh thu hợp nhất thực hiện là 7.889,238 tỷ đồng, so với năm 2020 đạt 142,7%, so với kế hoạch năm 2021 đạt 138,7%.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền. Ảnh: Quốc Hải

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021 của Bình Điền đạt tới 371,659 tỷ đồng, so với năm 2020 đạt 185,7%, so với kế hoạch năm 2021 đạt 223,9%. Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty mẹ là 205,018 tỷ đồng, so với năm 2020 đạt 142,7%, so với kế hoạch năm 2021 đạt 178,3%.

Tuy nhiên, theo ông Đông, điều mà Bình Điền tự hào nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn ổn định, không để bùng phát dịch Covid-19 trong Công ty. Đặc biệt không có cán bộ, đảng viên, người lao động nào bị ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng do dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4.

"Thu nhập bình quân của người lao động năm 2021 đạt 17 triệu đồng; các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác của người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

Bên cạnh đó, Công ty cũng kịp thời động viên, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số tiền 851 triệu đồng", ông Đông chia sẻ thêm.

Ngoài ra, trong đợt phùng phát dịch lần thứ 4, Bình Điền đã tài trợ và phối hợp với Tổ công tác 970 Bộ NN&PTNT tổ chức chương trình "Nông sản gửi trao, cùng nhau vượt khó", đã trao tặng 6.000 combo nông sản trị giá 1,5 tỷ đồng đến 6.000 hộ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An và TP.HCM; ủng hộ quỹ vaccine Covid với số tiền 600 triệu đồng…

Đánh giá về hoạt động của Bình Điền trong năm 2021, ông Phùng Quang Hiệp, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), nhấn mạnh, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 vừa qua khá khủng khiếp, nhưng Bình Điền và một số công ty trực thuộc Vinachem ở phía Nam vẫn cố gắng hoạt động tốt, đạt kết quả kinh doanh khả quan. Trong đó, Bình Điền là nổi trội nhất, xứng đáng là "con gà đẻ trứng vàng" của tập đoàn.

"Những tháng đầu năm 2022, tình hình chiến sự của Nga - Ukraine cũng gây ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp phân bón trong nước, đặc biệt là với các doanh nghiệp sản xuất NPK như Bình Điền, do nguồn cung kali, DAP còn hạn chế. Tuy nhiên, Bình Điền đã ứng phó kịp thời trong việc chuẩn bị nguồn nguyên liệu để sản xuất. Và tôi tin Bình Điền sắp hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm một cách dễ dàng", ông Hiệp, nhận định.

Bình Điền nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Quốc Hải

Đặc biệt, ông Hiệp cũng đánh giá cao về các thỏa ước lao động tập thể của Bình Điền với người lao động.

"Trong bối cảnh khó khăn hai năm vừa qua, Bình Điền vẫn đảm bảo mức lương cho người lao động tới 17 triệu đồng là rất tốt. Đây cũng là mức thu nhập cao nhất trong các thành viên của Tập đoàn", ông Hiệp đánh giá.

Nhiều khó khăn, Bình Điền quyết tâm vượt chỉ tiêu

Tại hội nghị, Tổng giám đốc Bình Điền và Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2022, trong đó có nhiều điểm có lợi cho NLĐ như: Công ty mua bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ cho tất cả NLĐ có ký HĐLĐ theo quy định; NLĐ nghỉ thai sản, bị ốm đau, tai nạn phải nằm viện được thăm hỏi 1 triệu đồng/người/lần; trợ cấp khó khăn đột xuất 3 triệu đồng/người/lượt;…

Ông Ngô Văn Đông - Tổng giám đốc Công ty CP phân bón Bình Điền cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vẫn còn, đặc biệt dự báo giá cả nguyên liệu sản xuất phân bón NPK tiếp tục tăng; căng thẳng Nga-Ukraine khiến thị trường phân bón trong nước bị ảnh hưởng về nguồn cung và giá… nên dự báo tình hình kinh doanh năm 2022 sẽ rất khó khăn.

Dù vậy, Bình Điền vẫn xác định nhiệm vụ sẽ đạt sản lượng sản xuất trên 602.000 tấn, sản lượng tiêu thụ trên 602.000 tấn, tổng doanh thu ước đạt trên 6.400 tỷ đồng.

Công ty sẽ vẫn duy trì, đẩy mạnh các chương trình tư vấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân cả trong nước và thị trường xuất khẩu. Đặc biệt là chương trình canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu tại 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long sẽ được triển khai rộng rãi hơn nữa để bà con nông dân ứng dụng, triển khai.

"Giá phân bón hiện nay quá cao, tôi đã nhiều lần nói rồi, nông dân đã tới ngưỡng chịu đựng của mình. Vì vậy, năm nay chúng tôi sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật & quản lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Đồng thời, công ty sẽ chú trọng phát triển dòng sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao; nghiên cứu và sản xuất các loại sản phẩm mới phù hợp với biến đổi khí hậu, sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng và định hướng phát triển nông nghiệp của Chính phủ; ổn định giá thành để giúp bà con nông dân" - ông Đông, chia sẻ.