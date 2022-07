Thu nhập của Twitter chững lại khi đấu với Elon Musk

Twitter đang bị lôi kéo vào một cuộc chiến pháp lý gay gắt với Elon Musk khi ông cố gắng rút lui khỏi thương vụ mua lại trị giá 44 tỷ đô la. Nó đã làm chậm lại việc tuyển dụng của Twitter khi phải vật lộn với một nền kinh tế đang bất ổn. Giá cổ phiếu của Twitter cũng theo đó mà sụt giảm.

Trong công bố mới nhất, Twitter đã báo cáo thu nhập của quý thứ hai vào ngày 22/7, nhưng bỏ sót các ước tính của nhà phân tích về thu nhập, doanh thu và tăng trưởng người dùng. Đây là những con số chính:

-Doanh thu: 1,18 tỷ USD so với 1,32 tỷ USD, theo khảo sát của các nhà phân tích Refinitiv.

-Twitter cho biết doanh thu đã giảm 1% so với năm ngoái xuống còn 1,18 tỷ USD. Trong khi Phố Wall kỳ vọng 1,32 tỷ USD. Như vậy, nó đánh dấu sự bỏ lỡ doanh thu lớn nhất của Twitter từ trước đến nay, với kết quả thấp hơn 11% so với ước tính, theo Refinitiv. Chi phí trong quý tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,52 tỷ USD.

-Khoản lỗ ròng của công ty là 270 triệu đô la, một sự sụt giảm lớn so với mức lổ chỉ 66 triệu đô la một năm trước đó. Nhưng có một điểm sáng. Twitter cho biết họ có 237,8 triệu người dùng hoạt động hàng ngày đã xem quảng cáo, tăng gần 17% so với một năm trước đó.

Twitter nằm ngoài kỳ vọng thu nhập, một phần đổ lỗi cho việc doanh thu giảm do Elon Musk. Ảnh: @AFP.

Công ty đổ lỗi một phần cho sự sụt giảm doanh thu do những khó khăn trong ngành quảng cáo gắn liền với môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức rộng lớn hơn, cũng như "sự không chắc chắn liên quan đến thương vụ của Elon Musk mua lại Twitter".

Báo cáo thu nhập mờ nhạt làm dấy lên trò chơi đổ lỗi đã nổ ra giữa Twitter và ông Musk, người đã đột nhập và cho thấy sự thiếu hụt về triển vọng kinh doanh và tài chính của công ty Twitter, khi ông ấy muốn mua lại dịch vụ truyền thông xã hội. Ông Musk, người cũng lãnh đạo nhà sản xuất ô tô điện Tesla, đã đồng ý mua Twitter vào tháng 4 và nói rằng ông sẽ giữ nó ở chế độ riêng tư. Ông nói riêng với các nhà đầu tư rằng, ông có thể tăng gấp đôi doanh thu của công ty vào năm 2028 và mở rộng lên 931 triệu người dùng trong cùng năm đó.

Nhưng khi thị trường chứng khoán chao đảo, kéo cổ phiếu của Tesla - vốn là nguồn tài sản chính của ông và đã mất đi một phần ba giá trị trong năm nay - ông Musk đã đưa ra những bình luận ngày càng gay gắt về Twitter. Trong tháng này, ông ấy đã chuyển sang chấm dứt hợp đồng.

Twitter và các công ty truyền thông xã hội khác phụ thuộc nhiều vào quảng cáo đã cảm nhận được sức nặng của những thách thức kinh tế, vì lo ngại về lạm phát, lo ngại về lãi suất, các vấn đề liên tục trong chuỗi cung ứng và cuộc chiến ở Ukraine đã khiến một số nhà quảng cáo và thương hiệu phải điều chỉnh chi tiêu quảng cáo của họ. Hôm 21/7, Snap đã báo cáo kết quả kinh doanh quý II đáng thất vọng và cho biết họ có kế hoạch thuê nhân viên chậm lại do tăng trưởng doanh thu suy yếu, khiến cổ phiếu của công ty giảm 25% trong giao dịch kéo dài, đẩy giá trị vốn hóa thị trường của Snap xuống dưới 17 tỷ USD.

Thu nhập của Twitter và Snap có thể gây khó khăn cho các công ty internet khác dựa vào quảng cáo để kiếm phần lớn thu nhập của họ. Meta, công ty mẹ của Facebook và Google sẽ báo cáo thu nhập vào tuần tới.

Với việc Musk đang chờ mua lại, Twitter cho biết họ sẽ không đưa ra tiên đoán nào về tương lai cho quý thứ ba. Họ cũng không tổ chức một cuộc họp báo cáo nào với các nhà phân tích để thảo luận về kết quả thu nhập của quý tới.

Trong một báo cáo thu nhập, công ty Twitter cho biết sự không chắc chắn do ông Musk gây ra đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ, cùng với những rắc rối kinh tế vĩ mô. Ảnh: @AFP.

Twitter cho biết chi phí phát sinh liên quan đến việc mua lại của Musk vào khoảng 33 triệu USD trong quý 2. Chi phí liên quan đến thôi việc là khoảng 19 triệu đô la trong quý hai. Đầu tháng này, công ty đã sa thải một phần ba đội ngũ nhân tài của mình, theo The Wall Street Journal.

Có thể thấy, Twitter đang bị kẹt trong cuộc chiến pháp lý với Musk về đề xuất mua lại công ty trị giá 44 tỷ đô la của ông. Giám đốc điều hành Tesla đã cố gắng rút lui khỏi thỏa thuận. Musk tuyên bố Twitter đã báo cáo thiếu số lượng tài khoản spam và gian lận và không cung cấp thông tin về các tài khoản giả mạo. Twitter đã kiện Musk và một số cộng sự của ông vào đầu tháng này vì cáo buộc tỷ phú "từ chối tôn trọng các nghĩa vụ của mình đối với Twitter và các cổ đông của họ vì thỏa thuận mà ông đã ký không còn phục vụ lợi ích cá nhân của ông".

Mike Proulx, giám đốc nghiên cứu của Forrester cho biết: "Twitter hiện có một người mua lại không còn muốn nó nữa, nó có một CEO và một hội đồng quản trị muốn loại bỏ nó, và một cơ sở nhân viên bị kẹt ở giữa; Không có điều nào trong số này là tốt cho Twitter". Trước mắt, Twitter đã tạm giành được chiến thắng sớm khi một viên chức cấp cao của Tòa án Thủ hiến Delaware ra phán quyết ủng hộ một phiên tòa kéo dài 5 ngày sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới đây.