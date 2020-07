Thứ nước đen đen nhưng ngon và lạ, chua ngọt, thanh thanh "nức lòng" du khách khi tới Nam Du

Ngoài hải sản, những sản vật đặc trưng của ngàn khơi, khi đến Nam Du có 1 loại đặc sản có giá cả bình dân mà nhiều du khách đã yêu thích, đó là đá me.

Có lẽ không ai nhớ rõ đá me tại quần đảo Nam Du, thuộc tỉnh Kiên Giang xuất hiện từ khi nào. Chỉ biết rằng, khi đặt chân lên Hòn Lớn – nơi cầu tàu cập bến, thì những chiếc xe bán đá me đã trở thành những hình ảnh quen thuộc của người dân nơi đây cũng như du khách gần xa.

Me ngào dùng để làm nên món đá me trứ danh ở Nam Du. Ảnh: M.A.

Đá me là loại thức uống đặc trưng ở Nam Du, được làm từ mứt me (hay còn gọi là me ngào). Những nồi mứt me sánh kẹo, cùng những cùng tiếng rao đầy thân quen làm cho con đường ngay tại bến tàu Nam Du thêm sinh động và nhộn nhịp.

Bà Nguyễn Thị Huê (1966, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy trái me được nấu thành lại nước để uống. Khi uống vào tôi thấy rất sảng khoái, ngon và lạ; đá me có vị chua chua, ngọt, thơm nhưng có độ thanh".

Hơn 10 năm gắn bó với nghề này, cũng là một trong những người đầu tiên mang đá me ra thương mại và phát triển tại Nam Du, chị Lê Thị Oanh, cho biết: "Cây me vốn không được trồng trên đảo, đa phần lấy từ đất liền chuyển về. Ban đầu tôi chỉ nghĩ làm một loại thức uống gì đó để phục vụ khách gần xa khi ra thăm đảo, dần dần tiếng lành đồn xa trở thành loại đặc sản đặc trưng ở xứ đảo này".

Me ngào và đá me được bày bán rất nhiều trên đảo Nam Du. Ảnh: M.A.

"Chị làm nghề cũng hơn 10 năm rồi. Me ngào có nguyên liệu khá đơn giản, trong đó có khóm, me, đường, mè. Khi ngào me, người làm phải quấy liên tục khoảng hơn 2 tiếng, đến khi thấy hỗn hợp sánh lại là được. Trước khi nấu thì mình phải ngâm me cho nhừ, rồi mình dằm me, sau đó bỏ khóm, đường vô ngào", chị Oanh cho hay.

Dù là đặc sản, nhưng chị Oanh cũng như những ba con ở đây chẳng hề giấu bí quyết. Cạnh quầy nước, chị đặt một cái bếp than, vừa bán đá me vừa kiêm luôn công đoạn chế biến. Với một nồi mứt me khoảng 80kg, cần phải có 20kg thịt me, 36kg đường cát trắng, 15 trái khóm; tỷ lệ tùy thuộc vào người nấu, mỗi nhà sẽ có bí quyết riêng.

Nguyên liệu để làm me ngào khá đơn giản, nhưng sự kết hợp giữa các thành phần khiến món thức uống có hương vị rất đặc trưng. Ảnh: M.A.

Chế biến thì lắm kỳ công nhưng khi làm thức uống lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần lấy lượng mứt me vừa đủ cho vào ly, thêm một ít nước lọc khuấy điều, sau đó cho nước đá xay nhuyễn, cuối cùng là thêm ít đậu phộng rang là đã có 1 ly đá me hoàn chỉnh đầy đủ hương vị.

Để làm quà cho du khách phương xa, me sau khi ngào đường sẽ được người bán đóng hộp. Giá 1 hộp mứt me loại lớn là 50.000 đồng (1,1kg); loại nhỏ sẽ 35.000 đồng (650gr), thời gian sử dụng lên đến 6 tháng.

Ly đá me thanh mát được làm từ me ngào là thức uống ít ai bỏ qua khi đến Nam Du. Ảnh: M.A.

Với những ai đã đến Nam Du và từng thưởng thức đá me nơi đây mới cảm nhận hết được hương vị đặc trưng của nó. Một loại thức uống đặc trưng nhưng nguyên liệu chẳng được trồng trên đảo. Qua bàn tay khéo léo của người dân địa phương nó đã trở thành đặc sản trứ danh khó có nơi nào sánh bằng.