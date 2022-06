Thu Quỳnh: “Thỉnh thoảng tôi vẫn theo dõi phim chồng cũ đóng”

Năm 2015 thông tin Thu Quỳnh và Chí Nhân "đường ai nấy đi" khiến nhiều người yêu thích cặp đôi không khỏi ngỡ ngàng. Thời điểm ấy, nhiều thông tin cho rằng, lý do khiến cuộc hôn nhân của Thu Quỳnh và Chí Nhân đi vào ngõ hẹp có liên quan đến người thứ 3.

Mặc dù vậy, nhưng cả Thu Quỳnh và Chí Nhân đều chưa từng lên tiếng xác nhận về tin đồn có người thứ 3. Mỗi khi chia sẻ về lý do ly hôn với báo chí, Thu Quỳnh đều nhận một phần trách nhiệm về bản thân và luôn dành cho đối phương sự tôn trọng.

Thu Quỳnh và Chí Nhân từng là cặp đôi đẹp nhất nhì trong showbiz Việt. (Ảnh: FBNV)

Thời điểm ấy, dù có muốn hay k hông Thu Quỳnh vẫn nhận được cái nhìn thương cảm từ nhiều người xung quanh. Nhưng thay vì đắm chìm trong cuộc hôn nhân đổ vỡ, Thu Quỳnh lại mạnh mẽ đứng dậy, trở thành minh chứng cho mẫu người phụ nữ độc lập, tự chủ.





Hậu ly hôn, Thu Quỳnh ngày càng nhuận sắc và sự nghiệp thăng hoa. (Ảnh: FBNV)

Thu Quỳnh: "My Sói là đặc biệt, là duy nhất trong sự nghiệp của tôi"

Năm 2018, tên tuổi của Thu Quỳnh đã trở nên vụt sáng với vai diễn ấn tượng nhất sự nghiệp – một My Sói mưu mô, thủ đoạn trong bộ phim Quỳnh búp bê.

Trước đó, trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Thu Quỳnh thường vào những dạng vai hiền lành, cá tính không mấy nổi bật. Với My Sói, Thu Quỳnh gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả với tạo hình phản diện vừa mưu mô, xảo trá nhưng vẫn đủ lẳng lơ, gợi cảm của một gái mại dâm.

Chia sẻ với Dân Việt về vai diễn để đời, Thu Quỳnh cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, khi nhắc đến My Sói tôi thật sự trân trọng và biết ơn. Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng My Sói đã trở thành cái bóng quá lớn, là thử thách cho con đường sự nghiệp của tôi, nhưng tôi bao giờ nghĩ tới điều đó.

My Sói với Thu Quỳnh là vai diễn "đặc biệt, duy nhất" trong sự nghiệp. (Ảnh chụp màn hình)

Tôi không coi My Sói là cái bóng, tôi coi đó là cột mốc đánh dấu thành công trên con đường sự nghiệp. Biết đâu một ngày nào đó khán giả sẽ lại nhớ một Thu Quỳnh ở một vai diễn khác, nhưng chắc chắn một điều My Sói vẫn sẽ là hình tượng lớn khán giả không bao giờ quên đi".



Sau thành công của My Sói, Thu Quỳnh tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình. Cô trở lại hình tượng ngoan hiền, nhận nhịn với vai chị cả Thu Huệ trong Về nhà đi con. Năm 2020, Thu Quỳnh nhận vai Ngọc "tiểu tam" trong bộ phim Lửa ấm, xong không để lại quá nhiều ấn tượng.

Vai diễn Khánh Thy do Thu Quỳnh đảm nhận trong phim Hương vị tình thân. (Ảnh: FBNV)

Năm 2021, khi bộ phim Hương vị tình thân phát sóng, vai Khánh Thy do Thu Quỳnh đảm nhận gây ra nhiều tranh cãi bởi kiểu nhân vật có nội tâm phức tạp, nửa vời giữa lằn ranh thiện ác.

Ở bất cứ dạng vai nào khán giả cũng có thể thấy Thu Quỳnh sẵn sàng đảm nhận, Thu Quỳnh cho biết: “Đã là một diễn viên tôi sẽ không có chuyện kén chọn hay ngại thử thách bản thân. Sắp tới đây, tôi sẽ tiếp tục vào vai một điều tra viên trong bộ phim Người vợ tốt, một dạng nhân vật tôi chưa từng thử sức trên màn ảnh.

Sẽ thật là khập khiễng nếu có sự so sánh giữa các vai diễn, bởi mỗi nhân vật là một cuộc đời, là một câu chuyện. Dù sau này tôi có tham gia bao nhiêu vai diễn nữa thì My Sói vẫn là điều đặc biệt và duy nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Thu Quỳnh đúng chuẩn mẫu phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, tỏa sáng sau đổ vỡ hôn nhân. (Ảnh: FBNV)

Thu Quỳnh: Con trai là tất cả những gì quý giá nhất

Với lịch trình làm việc dày đặc, Thu Quỳnh thường xuyên phải đi quay nên việc chăm sóc con trai ít nhiều cần đến sự hỗ trợ của ông bà. Thu Quỳnh cho biết, bản thân cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì luôn có bố mẹ đồng hành, hỗ trợ để cô yên tâm theo đuổi sự nghiệp.

Bé Be trở thành người bạn luôn sẵn sàng chia sẻ và tâm sự với Thu Quỳnh. Nhắc về con trai Thu Quỳnh cho hay: “Bạn ấy "men-lỳ" (đàn ông - PV) lắm! Dù ít nói nhưng rất quan tâm và để ý đến mọi người trong gia đình. Mỗi khi mẹ có vai diễn mới bạn cũng sẽ hỏi: “Mẹ lại chuẩn bị đi quay nhiều đây nhỉ? Vai mới của mẹ lần này như thế nào?”.

Bé Be là điều quý giá nhất trong cuộc đời Thu Quỳnh. (Ảnh: FBNV)

Thỉnh thoảng tôi cũng có cho con đến phim trường, Be cũng rất vui và hồ hởi với không khí ở nơi làm việc của mẹ. Nhưng có vẻ như Be không có hào hứng với diễn xuất lắm, bạn ấy thích chơi thể thao nhiều hơn. Mỗi cuối tuần bố Be sẽ đón con và Be rất vui vì được chơi thể thao với bố".

Dù không còn chung sống dưới một mái nhà, nhưng cả Thu Quỳnh và Chí Nhân đều có cách quan tâm và dạy con vô cùng văn minh. Hiện tại, Chí Nhân đang tham gia bộ phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ và nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Con trai Thu Quỳnh không bỏ lỡ tập phim nào mà bố đóng. (Ảnh: FBNV)

Thu Quỳnh cười nói: "Vì công việc khá bận rộn nên thỉnh thoảng tôi cũng vẫn có xem qua các đoạn trích phim mà Chí Nhân đóng. Còn bé Be cứ mỗi tối khi có phim bố đóng con sẽ đều mở tivi lên để theo dõi, không để sót tập nào.

Hiện tại, chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua lại nhưng chỉ chia sẻ về Be. Tôi và chồng cũ mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, tôi cũng mừng vì hiện tại chúng tôi đều đã có sự nghiệp ổn định và có được niềm vui của riêng mình".

Thu Quỳnh thường xuyên dành thời gian cho con trai. (Ảnh: FBNV)

Thu Quỳnh chia sẻ, cô cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại: "Be là tất cả những quý giá nhất của tôi, tôi không mong cầu điều gì nhiều hơn nữa".