Thứ trưởng Bộ Công an: Tập trung điều tra, đấu tranh mạnh với tội phạm kinh tế, tham nhũng

Thông tin được Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đưa ra tại cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại phường Bồng Lai, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, chiều 23/4.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, chiều 23/4. Ảnh: Bộ Công an

Phản ánh tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, các cử tri phường Bồng Lai đã nêu nhiều ý kiến về các vấn đề như: chế độ chính sách; hỗ trợ kinh phí để địa phương nâng cấp đường giao thông nông thôn; lắp đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án đường sắt Lim - Phả Lại; xử lý kịp thời về việc nước của kênh tiêu Tào Khê thường xuyên bị ô nhiễm…

Ghi nhận các kiến nghị của cử tri phường Bồng Lai, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tiếp thu ý kiến, yêu cầu các cơ quan chức năng có báo cáo trực tiếp để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét trả lời, giải quyết và sớm thông báo kết quả đến các cử tri theo đúng thủ tục, quy trình quy định của pháp luật.



Thông tin thêm với các đại biểu và cử tri về một số vấn đề, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, hiện nay, Trung ương đang tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tập trung chỉ đạo về kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và điều chỉnh về tiền lương của lực lượng vũ trang, công chức, viên chức các cấp.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo về kinh tế - xã hội, đặc biệt những vấn đề về kinh tế - xã hội có liên quan đến vùng, miền; chính sách liên quan đến tôn giáo, dân tộc, vùng sâu, vùng xa.

Quốc hội tập trung điều chỉnh các văn bản có liên quan đến việc ban hành các văn bản quy định của pháp luật, những văn bản pháp luật nào chưa phù hợp thì điều chỉnh, cắt ngắn thời gian, quy trình, tập trung chỉ đạo, điều chỉnh để một văn bản có thể điều chỉnh nhiều văn bản có liên quan…

Thứ trưởng Bộ Công an cũng nêu rõ, lực lượng Công an đang tập trung triển khai các biện pháp giảm tội phạm về trật tự xã hội; điều tra, đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy, đặc biệt là tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm trên không gian mạng…

Một số vụ án kinh tế, tham nhũng được đưa ra xét xử thời gian qua. Ảnh: Đ.X



Hiện nay, Bộ Công an đang áp dụng mô hình Công an 4 cấp, đã hoàn thiện bố trí Công an chính quy về xã để gần dân, giải quyết các vấn đề nổi lên ở cơ sở.

Quốc hội cũng đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đây sẽ là lực lượng hỗ trợ Công an xã đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

"Bộ Chính trị, Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 12 về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", Bộ Công an đang tích cực triển khai và có nhiều thành tích, thành tựu nhất định", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ mong muốn lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương, các cử tri tiếp tục quan tâm, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Hội nghị tiếp xúc, ông Nguyễn Như So - đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; thông báo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Theo đó, dự kiến tổng thời gian làm việc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội là 26 ngày; khai mạc vào ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 27/6. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội và tiến hành theo 02 đợt. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, thực hiện quyền lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế, dự kiến tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, trong đó có các luật: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; cho ý kiến 11 dự án luật, trong đó có Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…