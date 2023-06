Ngày 12/6, Đoàn công tác do Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm, viếng, chia buồn với gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ tấn công trụ sở 2 công an xã tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk).



Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, ông Nguyễn Văn Hồi - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương.

Đoàn công tác do Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm, viếng, chia buồn với gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Ảnh: HC

Đoàn đã gửi lời hỏi thăm và chia buồn sâu sắc tới chính quyền, gia đình các nạn nhân 4 cán bộ, chiến sĩ công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại trụ sở công an xã Ea Tiêu, và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) gồm: Thiếu tá Hoàng Trung (SN 1981), quê quán: Nghi Lộc, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur; Đại uý Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994), quê quán: Yên Thành, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur; Thiếu tá Trần Quốc Thắng (SN 1989), quê quán: Thạch Hà, Hà Tĩnh, cán bộ Công an xã Ea Tiêu; Đại uý Hà Tuấn Anh (SN 1991), quê quán: Triệu Sơn, Thanh Hoá, cán bộ Công an xã Ea Tiêu.

Đoàn công tác thắp nén hương tưởng nhớ chiến sĩ công an hy sinh. Ảnh: HC

Thượng tướng Lương Tam Quang gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên tinh thần gia đình, người thân, vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. Thượng tướng Lương Tam Quang cũng đã biểu dương tinh thần dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm của các đồng chí cán bộ chiến sĩ để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Đoàn cũng đến thăm, viếng ông Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng uỷ xã Ea Ktur, một trong những nạn nhân trên đường thực hiện nhiệm vụ bị nhóm đối tượng sát hại.

Thượng tướng Lương Tam Quang trao Quyết định của Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá đối với anh Hoàng Trung cán bộ Công an xã Ea Ktur. Ảnh: HC

Thượng tướng Lương Tam Quang ghi dòng tưởng niệm Thiếu tá Trần Quốc Thắng, cán bộ Công an xã Ea Tiêu hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: HC

Tại buổi thăm viếng, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang đã trao Quyết định của Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ, chiến sĩ Công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin.

Cùng với đó, trao tặng 100 triệu đồng/gia đình đối với gia đình 4 đồng chí thuộc Công an huyện Cư Kuin hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Nguồn kinh phí này được trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân.