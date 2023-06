Ngày 12/6, Thựợng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, đã đến kiểm tra hiện trường vụ dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng Đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình của địa phương, kiểm tra hiện trường vụ tấn công bằng súng tại trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng và Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra hiện trường tại trụ sở xã Ea Ktur.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng Đoàn công tác đã động viên các lực lượng chức năng đang chốt chặn, bảo vệ hiện trường tại hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng, dân quân tự vệ, chính quyền địa phương tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân.



Trước đó, vụ tấn công vào trụ sở hai xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin sáng sớm 11/6, làm chết, bị thương một số Công an xã, cán bộ xã và người dân.

Đến trưa 12/6, Bộ Công an cho biết, các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 26 đối tượng có liên quan đến vụ việc và đang khẩn trương triển khai các mũi tấn công, truy bắt các đối tượng còn lại.

Cũng trong sáng 12/6, Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai lực lượng tiếp tục truy bắt các đối tượng chưa xác định đầy đủ danh tính dùng súng tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin sáng sớm 11/6, làm chết và bị thương một số đồng chí Công an xã, cán bộ xã và người dân.

Vụ tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin sáng sớm 11/6, làm chết và bị thương một số cán bộ công an xã, cán bộ xã và người dân. Ảnh Phan Anh Dũng -TTXVN

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra hiện trường tại trụ sở xã Ea Tiêu. Ảnh Phan Anh Dũng -TTXVN