Thứ trưởng Bộ NNPTNT nói về giải pháp đưa kim ngạch xuất khẩu nông sản năm 2024 cán đích sớm 55 tỷ USD

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến khẳng định, từ nay đến cuối năm 2024 chỉ còn 4 tháng nhưng ngành nông nghiệp sẽ cán đích, đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2024 với 55 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng GDP 3,5%. Ảnh: TQ

Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt Nam

Theo lãnh đạo Bộ NNPTNT, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 8/2024 đạt 5,55 tỷ USD, tăng 12,3% so với tháng 8/2023. Trong đó, nông sản chính đạt 2,99 tỷ USD, tăng 22,6%; lâm sản đạt 1,45 tỷ USD, tăng 4,7%; thủy sản đạt 900 triệu USD, tăng 5%. Riêng chăn nuôi đạt 46,5 triệu USD, giảm 4,8% và đầu vào sản xuất là 161 triệu USD, giảm 23%.

Tính chung 8 tháng năm 2024, hầu hết các nhóm hàng đều tăng, nên kim ngạch xuất khẩu tăng, đạt 40,08 tỷ USD, tăng 18,6%. Đóng góp vào kết quả này có nông sản 21,32 tỷ USD, tăng 24%; lâm sản 10,97 tỷ USD, tăng 19,7%; thủy sản 6,23 tỷ USD, tăng 7,6%; chăn nuôi 324 triệu USD, tăng 0,3%. Riêng đầu vào sản xuất 1,23 tỷ USD, giảm 6,8%.

Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực đều cao hơn cùng kỳ năm 2023 như: Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,24 tỷ USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước; rau quả đạt 4,63 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam xuất khẩu 1,05 triệu tấn cà phê với kim ngạch 4,03 tỷ USD, giảm 11,9% về lượng nhưng lại tăng 36,1% về giá trị. Trong nhóm thủy sản, xuất khẩu tôm mang về 2,41 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước; cá tra đạt 1,2 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt Nam. Trong đó, Mỹ chiếm tỷ trọng 21,4% tỷ trọng trong 8 tháng đầu năm 2024, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước; Trung Quốc chiếm 20,4%, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước và Nhật Bản chiếm 6,7%, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

Để đạt được quy mô xuất khẩu như trên, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của chúng ta đã đi đúng hướng theo Chiến lược 150/QĐ-TTg năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đồng thời, trong các lĩnh vực cũng có chiến lược riêng, lâm nghiệp có Chiến lược 523, chăn nuôi có chiến lược 1520, thủy sản có chiến lược 339 và trồng trọt có chiến lược 1748. Như vậy toàn ngành đã có chiến lược để triển khai các dự án.

“Trong các lĩnh vực chúng ta đã có chiến lược và trong mỗi chiến lược đều có các đề án. Những đề án này đều được xây dựng trên cơ sở tổng kết cả quá trình tái cơ cấu và chúng ta đã khởi động các dự án đi đúng quỹ đạo”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định.

Theo Thứ trưởng, khó khăn phức tạp của thế giới lại chính là thời cơ. Chúng ta đã nắm bắt, vận hành và đi sâu được vào các thị trường, chẳng hạn như Mỹ vẫn là thị trường số 1, chiếm khoảng 21%; Trung Quốc trên 20%. Ngoài ra, Nhật Bản, châu Âu, Philippines, Hàn Quốc… vẫn là những thị trường có nhiều tiềm năng, lợi thế đối với nông sản Việt Nam.

"Với quy mô xuất khẩu như hiện nay, từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp sẽ cán đích sớm đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2024 khoảng 54 - 55 tỷ USD, đạt tốc độ tăng trưởng GDP 3,5%", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định.

Trong số các mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, sầu riêng vẫn đang đứng “đầu bảng” về xuất khẩu.

Đưa kim ngạch xuất khẩu năm 2024 cán đích sớm bằng cách nào?

Chia sẻ với PV Báo điện tử Dân Việt về giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản từ nay đến cuối năm 2024, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho hay: Trong những tháng cuối năm, Bộ NNPTNT sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, tiếp tục xử lý các vấn đề thị trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, thủy sản, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, liên minh kinh tế Á-Âu...;

Đồng thời, tận dụng các hiệp định thương mại quốc tế, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) để đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản chủ lực, hỗ trợ doanh nghiệp ký kết đơn hàng xuất khẩu mới.

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT, ngoài các thị trường lớn, trọng tâm như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, EU, ngành nông nghiệp cũng đang tích cực phối hợp cùng các doanh nghiệp mở cửa các thị trường mới, còn nhiều tiềm năng như: Các nước Hồi giáo Halal, Trung Đông, châu Phi...

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định: Ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ gồm: Tập trung giải ngân đầu tư công; tăng cường phòng chống dịch bệnh động vật, bảo vệ đồng ruộng; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong tất cả lĩnh vực như thủy lợi, phòng chống thiên tai, lâm nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, thú y, bảo vệ thực vật...

"Song song với đó, chúng ta tiếp tục nâng cao năng lực chế biến sâu, tập trung xây dựng thương hiệu để nông sản Việt Nam thực sự có giá trị trên thị trường quốc tế; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giới thiệu những sản phẩm nông sản có lợi thế; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Chiến lược 150…

Đây là những giải pháp mang tính căn cốt để thúc đẩy cho toàn ngành nông nghiệp về đích năm 2024 và tạo tiền đề cho những năm tiếp theo”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Nói thêm về thị trường Trung Quốc, lãnh đạo Bộ NNPTNT cho biết, vừa qua, Bộ NNPTNT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã chính thức ký kết 3 nghị định thư quan trọng, mở đường cho việc xuất khẩu dừa tươi, sầu riêng đông lạnh và cá sấu sang thị trường Trung Quốc.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, với sầu riêng đông lạnh, chúng ta có một khối lượng rất lớn và giá trị sầu riêng xuất sang Trung Quốc cũng rất cao. Chúng ta đã có vùng nguyên liệu, đã có giống, có quy trình nhân tạo, địa chỉ của cơ sở đóng gói... Sầu riêng đông lạnh chính thức xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc chắc chắn sẽ củng cố hơn năng lực cho loại trái cây này của Việt Nam.

Thứ hai với mặt hàng dừa, với diện tích 199.100ha, sản lượng đạt 2 triệu tấn, đây cũng là ngành hàng có tiềm năng lớn.

Thứ ba với cá sấu, khu vực ĐBSCL có tiềm năng, lợi thế rất lớn trong việc phát triển nuôi cá sấu. Đây cũng là loài động vật dễ nuôi, có thể tận dụng những loại thức ăn có nguồn gốc động vật bỏ đi, nhưng lại có thể sản xuất thành sản phẩm thịt và da cá sấu có giá trị cao.

"Sầu riêng đông lạnh, dừa tươi, cá sấu cùng với các sản phẩm nông sản đã xuất khẩu khác sẽ giúp chúng ta nâng quy mô và tổng kim ngạch tại thị trường Trung Quốc", Thứ trưởng Bộ NNPTNT nhấn mạnh.