Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm gia đình cán bộ kiểm lâm tử vong khi làm nhiệm vụ

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của ông Nguyễn Kim Anh - cán bộ kiểm lâm tử vong trong khi làm nhiệm vụ; đồng thời, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, người thân.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Quốc Trị (bên phải) thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình cán bộ kiểm lâm tử vong trong khi làm nhiệm vụ.



Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũng đề nghị UBND huyện Ea Kar và Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô tiếp tục có những chính sách hỗ trợ đối với gia đình ông Kim Anh, để sớm ổn định vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cũng yêu cầu Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk cần phối hợp Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 2/12, ông Nguyễn Kim Anh - Quyền Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm số 2 bị tử vong trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra rừng.

Công đoàn ngành NN&PTNT, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk trao tiền hỗ trợ cho thân nhân của nạn nhân để sớm ổn định cuộc sống.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Năng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định ông Nguyễn Kim Anh tử vong do bị 14 viên đạn hoa cải bắn vào vùng bụng.

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện Krông Năng tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ và tiến hành các thủ tục điều tra để kết luận theo quy định.

