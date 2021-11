Thứ trưởng Bộ Y tế nói về việc "học sinh chưa tiêm vaccine có được đến trường không"

Cả nước hiện có gần 18.000 giáo viên, học sinh, sinh viên nhiễm Covid-19

Chiều 8/11, Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh đã chia sẻ nhiều thông tin tại Hội nghị trực tuyến bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục. Cuộc họp được phối hợp cùng Bộ Y tế có sự tham gia của của lãnh đạo bộ, ban, ngành cùng đầu cầu Sở Y tế tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4 đến nay, cả nước ghi nhận 47.497 trường hợp là cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và trẻ nhỏ nhiễm Covid-19. Hiện có 14.745 người đang điều trị (trong đó có 1.728 giáo viên, 13.017 học sinh, sinh viên). Đặc biệt đợt dịch thứ 4 này phức tạp hơn, đã ảnh hưởng tới tất cả lĩnh vực trong đó y tế và giáo dục. Học sinh phải chuyển trạng thái từ học trực tiếp sang học online.

Theo đánh giá chung, năm 2021, nhiều địa phương phải cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang hình thức học trực tuyến, học qua truyền hình do tác động của dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh công tác ban hành hướng dẫn đảm bảo an toàn trường học đối với các địa phương học sinh học trực tiếp thì Bộ GDĐT cũng ban hành nhiều kế hoạch nhằm giúp các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên khi học tập trên môi trường internet.

Thứ trưởng Bộ GDĐT cho hay, thực hiện Nghị quyết 128 Chính phủ hướng dẫn tạm thời về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Bộ đã có hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Bộ GDĐT đã có những hướng dẫn để học sinh có thể quay trở lại đến trường. Tuy nhiên, theo thứ trưởng Bộ GDĐT, trong năm học 2021-2022 việc đưa học sinh trở lại trường vẫn còn rất nhiều khó khăn. Do vậy, cần phải nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh về tiêm chủng vaccine, đeo khẩu trang cho trẻ. Đối với nhà trường, phải đảm bảo phòng học thông thoáng và các quy định phòng chống dịch.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho rằng, các địa phương cần phải có tập huấn trong trường hợp học sinh F0, để giáo viên, phụ huynh tránh tâm lý kỳ thị và tránh gây tổn thương nếu như xuất hiện ca F0 trong trường học.

Làm gì khi có trường hợp nghi mắc Covid-19 tại trường học?

Ông Vương Chí Nam, Cục Quản lý môi trường Bộ Y tế cho hay, quan điểm của Bộ Y tế là phải đảm bảo an toàn khi trẻ tới trường. Các trường hợp được đến trường học trực tiếp sẽ phân theo cấp độ dịch. Khi trẻ tới trường, cần phải đảm bảo mỗi trẻ một cốc uống nước và đồ dùng vệ sinh riêng.

Tại trường cần có nơi rửa tay cho trẻ với xà phòng, lưu ý học sinh không nên đưa tay lên mắt, mũi miệng, hướng dẫn học sinh khi ho, hắt hơi đúng cách. Cũng theo ông Nam, trong trường hợp có ca nghi mắc xảy ra trong nhà trường, phải thông báo cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn Covid-19 cơ sở giáo dục, phụ huynh học sinh...

Bên cạnh đó, cần thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi nhiễm đến phòng cách ly tạm thời, hạn chế di chuyển bằng thang máy hoặc bố trí thang máy riêng và khử khuẩn theo quy định sử dụng.

Ông Nam cũng cho biết thêm, nếu có các trường hợp nghi nhiễm tại trường học cần gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900.9095) hoặc cơ quan y tế theo quy định của địa phương để được tư vấn nghiệm SARS-CoV-2. Nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị. Tuyệt đối không dùng phương tiện công cộng để di chuyển ca nghi nhiễm đến cơ sở y tế, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc khi cơ quan y tế yêu cầu.

Theo ông Nam, khi xác định có trường hợp Covid-19 trong trường học sẽ phong toả tạm thời ngay toàn bộ trường học, lập tức tách F0 và đưa F0 đi cách y theo đúng quy định. Rà soát tất cả học sinh, giáo viên, người lao động có triệu chứng nghi ngờ. Tổ chức việc cách ly tạm thời tại trường học ca bệnh nghi ngờ và tổ chức lấy mẫu đơn tại một khu vực riêng.

Học sinh ở lớp học không bắt buộc đeo khẩu trang

Sau khi lắng nghe những ý kiến từ các tỉnh, thành phố, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, hiện cả nước người trên 18 tuổi tiêm bao phủ vaccine tương đối đông. Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 cho người trên 18 tuổi khá cao, đã đạt trên 75%. Tại các tỉnh miền Nam, tỷ lệ người tiêm vaccine sẽ cao hơn.

"Theo nhận định của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) tình dịch năm 2021 và 2022 vẫn còn phức tạp và không biết có xuất hiện biến chủng mới hay không. Do vậy các nước đã thay đổi cách chống dịch sang sống thích ứng an toàn. Hiện nay, trên thế 105/134 quốc gia mở cửa trở lại. Chính phủ đã căn cứ vào tình dịch trong nước và thế giới, việc tiêm vaccine và ban hành Nghị quyết 128. Đây là giải pháp phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay", Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho hay.

Ông Tuyên đề nghị Sở Y tế các tỉnh cần phối hợp với Sở GDĐT kiểm tra từng trường đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch. Theo đó, hiệu trưởng là trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch. Các trường phải xây dựng kịch bản khi có trường hợp F0 cần phải xử lý ra sao phù hợp với từng trường (kế hoạch phải được ban chỉ đạo phê duyệt).

"Các địa phương căn cứ vào cấp độ dịch để quyết định cho học sinh đi học theo hình thức nào. Việc cho trẻ đi học cần phải rất linh hoạt theo cấp độ dịch", ông Tuyên nêu.

Trả lời vấn đề học sinh đi học có cần 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và khoảng cách hay không, Thứ trưởng cho biết, đã có quy định rất rõ trong công văn 1583 (Bộ GDĐT) không yêu cầu đeo khẩu trang trong lớp học và ngồi giãn cách trong trường lớp, hạn chế tiếp xúc học sinh các lớp với nhau, nơi đông người.

Liên quan tới vấn đề tiêm vaccine cho trẻ em, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho hay, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn cho trẻ em từ 12-17 tuổi và tiêm từ cao xuống thấp. Tuy nhiên, vẫn phải ưu tiên cho nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên và cần phải có sự thống kê lập danh sách để tất cả trẻ tiếp cận được vaccine. Bên cạnh đó, cần phải tuyên truyền về việc tiêm vaccine, tác dụng phụ để phụ huynh học sinh đưa trẻ đi tiêm ở mức độ cao nhất.

Trước câu hỏi nếu học sinh chưa tiêm vaccine có được đến trường hay không, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: "Đối với trẻ đã tiêm và chưa được tiêm Bộ Y tế có hướng dẫn căn cứ vào cấp độ dịch của từng địa phương để quyết định.

Theo hướng dẫn đó, các địa phương ở cấp độ 1 có thể cho các trẻ chưa tiêm và đã tiêm đến trường hợc trực tiếp. Đối với cấp độ 2 trẻ vẫn có thể đến trường học nhưng phải giảm tải và giữ khoảng cách kết hợp với học trực tuyến".

Theo Thứ trưởng Tuyên, cần để trẻ sớm được đến trường an toàn vì việc học online kéo dài có thể ảnh hưởng tới tâm lý, sức khoẻ của trẻ. Vấn đề này đã được các chuyên gia phân tích đánh giá ảnh hưởng của việc học online. Do vậy, ở những địa phương cấp độ dịch ở mức độ 1 và 2 cần tạo mọi điều kiện cho học sinh đi học trực tiếp, ngay cả mần non cũng phải được đến trường.

Cùng với đó, ông Tuyên đề nghị các tỉnh thành lập danh sách trẻ từ 3 đến 11 tuổi gửi về Bộ để cung ứng vaccine cho độ tuổi này, bởi lứa tuổi này tiêm loại vaccine khác, liều lượng khác.