Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc: Bộ Công an sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hạn chế bằng lái xe giả

Ngày 16/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 48, cho ý kiến về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.



Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật là thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX), được chuyển từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an thực hiện.

Thẩm tra nội dung này, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thấy: Từ năm 2001 đến nay, công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đã được quy định trong Luật Giao thông đường bộ (2001 và 2008) và được thực hiện ổn định. Bộ Giao thông Vận tải đã cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động này; phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; bên cạnh đó, vẫn còn một số bất cập về chất lượng đào tạo, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và theo dõi thi hành pháp luật về an toàn giao thông đối với người lái xe.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo giải trình tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ảnh quochoi.vn)

Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX thuộc phạm vi quản lý người điều khiển phương tiện giao thông (kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển và ý thức chấp hành pháp luật của người lái xe), liên quan trực tiếp đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, nên khi tách ra thành hai luật thì nội dung trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ là phù hợp; đồng thời, giao Bộ Công an để thống nhất quản lý về phương tiện và người tham gia giao thông; quản lý hành vi chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông một cách xuyên suốt, chặt chẽ từ khâu đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và sau khi được cấp GPLX.

Nội dung này cũng đã được Chính phủ thảo luận và thống nhất quy định trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; tuy nhiên, có ý kiến đề nghị xây dựng 02 phương án: quy định Luật này (phương án 1) hoặc quy định trong Luật Giao thông đường bộ sửa đổi (phương án 2).

Bản chất của vấn đề là xác định Bộ nào quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp, đổi và thu hồi GPLX và Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất trình Quốc hội phương án 1. Thường trực Ủy ban nhất trí với phương án 1 mà Chính phủ đã thống nhất và giao Bộ Công an quản lý nhà nước nội dung nêu trên, vì nội dung này thuộc thẩm quyền phân công của Chính phủ.

Cho ý kiến về vấn đề này khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, bà bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho rằng, việc giao quyền quản lý sát hạch lái xe từ Bộ này sang Bộ kia cần có tổng kết, đánh giá một cách kỹ lưỡng.

Theo ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, việc đưa đào tạo, sát hạch cấp GPLX từ Bộ Giao thông Vận tải về Bộ Công an là bình thường. Việc chuyển nhiệm vụ từ bộ này sang bộ kia giống như sáp nhập bộ máy, tách ra, nhập vào đều có căn cứ và quan trọng là có sự đồng thuận cao.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, thời gian qua việc đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đã được thực hiện tốt. Nếu xã hội làm tốt thì nên ủng hộ. Cũng đồng quan điểm với bà Nga, ông Phúc đề nghị cần đánh giá kỹ tác động khi chuyển các trung tâm thực hiện nhiệm vụ này sang cơ quan công an.

Giải trình về nội dung trên, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Trong quá trình xây dựng luật, hai Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải đã xác định hai lĩnh vực rõ ràng, cụ thể, khẳng định trách nhiệm của mỗi bên. Về đào tạo lái xe, quan điểm của cơ quan soạn thảo là thực hiện xã hội hóa.

Bộ Công an sẽ đưa ra các tiêu chí sát hạch, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để cấp giấy phép lái xe, hạn chế tối thiểu việc làm giả giấy phép.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ ra kỳ họp Quốc hội thứ 10. Về quy định về quản lý đào tạo, sát hạch, cấp đổi và thu hồi GPLX, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Chính phủ tiếp tục làm rõ thêm và Quốc hội sẽ xem xét quyết định.