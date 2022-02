Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương kết thúc các cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chống dịch

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 8/2/2022 về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Chủ thị của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhiều nội dung, trong đó có yêu cầu:

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp cùng các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Ảnh VPG

Khẩn trương kết thúc các cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước.



Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu Xuân như tội phạm liên quan đến tín dụng đen, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích...

Ngày 19/1/2022, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế. Ảnh Thanh tra Chính phủ

Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng, đặc biệt cần đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương theo dõi, chỉ đạo; tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh những hành vi phạm tội liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, các dự án đầu tư công của ngành giao thông vận tải; việc cấp phép khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá, cát, sỏi)ở các địa phương.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chở hàng hóa quá tải trọng, quá số người quy định.

Có phương án đấu tranh chống đua xe trái phép, cương quyết xử lý và trấn áp đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chủ động công tác phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh, khu dân cư tập trung.

Trong Chỉ thị của Thủ tướng còn chỉ đạo thực hiện các nội dung như: Tập trung triển khai việc mua, tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; Khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay; Kịp thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết; Bố trí đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại sau Tết của nhân dân; Kịp thời công bố lộ trình và triển khai thực hiện mở cửa lại du lịch...