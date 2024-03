Thủ tướng chỉ đạo "nóng" sau vụ cháy ở khu vực ngã bảy Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Cụ thể, trong Công điện số 21/CĐ-TTg, ngày 12/3/2024 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ tướng hoan nghênh các lực lượng đã kịp thời cứu hoả trong vụ cháy ở khu vực ngã bảy Ô Chợ Dừa (Đống Đa, TP.Hà Nội).

Theo đó, khoảng 9 giờ 43 phút ngày 12/3/2024, xảy ra vụ cháy nhà cao tầng tại khu vực ngã bảy Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, đây là địa điểm kinh doanh tập trung đông người, dân cư đông đúc, nơi có số lượng rất lớn người và phương tiện qua lại, gây hoang mang, lo lắng cho nhân dân.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng dập tắt hoàn toàn, không để đám cháy lan rộng, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe của nhân dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.

Hiện trường vụ cháy ở Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP.Hà Nội vào sáng ngày 12/3. Ảnh: CAHN

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, các điều kiện an toàn cháy, nổ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn; tập trung triển khai các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ tại các địa điểm tập trung đông người, khu vực diễn ra các lễ hội.

Trước đó, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, khoảng 9 giờ 43 phút ngày 12/3/2024, xảy ra cháy tại khu vực kinh doanh cafe tầng mái nhà hỗn hợp có địa chỉ tại số 8, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 06 xe chữa cháy, 01 xe thang của Công an quận Đống Đa, Hoàn Kiếm và Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 2 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – CATP xuống diện trường triển khai chữa cháy. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng huy động 01 xe chỉ huy chữa cháy, cùng 01 xe tải chở phương tiện đến hiện trường để chỉ huy chữa cháy.

Khu vực xảy cháy là khu vực kinh doanh café tại tầng mái và một phần tầng 7 của tòa nhà hỗn hợp OCD có diện tích khoảng 110m2 với chất cháy chủ yếu là các vật dụng phục vụ kinh doanh gồm bàn, ghế, đồ uống,…..

Tại hiện trường, qua nắm bắt thông tin, Chỉ huy chữa cháy nhanh chóng triển khai tổ trinh sát tổ chức tìm kiếm, hướng dẫn thoát nạn và cứu nạn trên các tầng nhà. Cùng với đó, chỉ đạo các mũi triển khai phun bọt chữa cháy khoanh vùng để khống chế đám cháy, không để đám cháy phát triển và cháy lan ra các khu vực, công trình lân cận.

Sau một thời gian khẩn trương tổ chức cứu nạn, cứu hộ và triển khai tổ chức chữa cháy, đến khoảng 10h25 phút cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Qua đó đã kịp thời ngăn cháy, không để cháy lan xuống các tầng dưới và công trình lân cận.

Nguyên nhân của vụ cháy ban đầu đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.