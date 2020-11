Thủ tướng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia

Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thành lập Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tại địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng Quốc gia ra mắt tại phiên họp thứ nhất. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Chiều 24/11, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia đã ra mắt và họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo.

Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng ban Thường trực; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Trưởng ban; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban; các thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã đánh giá tình hình an toàn, an ninh mạng; cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2020, 2021 của Ban Chỉ đạo và cả giai đoạn 5 năm tiếp theo. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn cho ý kiến về một số vấn đề trọng tâm khác. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ Công an với vai trò là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn, an ninh mạng, nhất là khi chúng ta đang tiến tới tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thành lập Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tại địa phương. Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay để giải quyết các yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay. P.V (TTXVN/Vietnam+) Chia sẻ