Thủ tướng Netanyahu tiết lộ nóng về hành động của Israel sau ngừng bắn ở Gaza

Hình ảnh chụp qua video cho thấy các tay súng Hamas trao trả con tin Thái Lan cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Dải Gaza, ngày 26/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 26/11, theo giờ địa phương, cho biết ông đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel sẽ tiếp tục chiến dịch ở Dải Gaza với toàn bộ lực lượng sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kết thúc. Mục đích là nhằm hoàn thành mục tiêu loại bỏ Hamas, đảm bảo Gaza trở lại như cũ và đưa trở về tất cả các con tin bị Hamas bắt giữ.

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters của Anh, người đứng đầu Chính phủ Israel cũng cho biết ông sẽ hoan nghênh việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn nếu nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thả thêm 10 con tin mỗi ngày, như trong thỏa thuận ban đầu do Qatar làm trung gian.

Trong một diễn biến liên quan, tờ The Times of Israel ngày 27/11 cho hay Israel vẫn chưa nhận được danh sách 11 con tin sẽ được trả tự do vào hôm nay (27/11).

Theo thoả thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas, khoảng 50 con tin là trẻ em, mẹ của chúng và những phụ nữ khác sẽ được trả tự do trong vòng 4 ngày. Cứ mỗi một con tin, phía Israel sẽ thả tự do cho 3 tù nhân người Palestine.

Thoả thuận ngừng bắn tạm thời 4 ngày, bắt đầu từ 7 giờ sáng 24/11 này có thể được kéo dài thêm theo tỉ lệ: cứ mỗi một nhóm 10 con tin Israel được Hamas trả tự do, lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài thêm 1 ngày.

Trong thời gian ngừng bắn tạm thời, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tạm dừng chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt Hamas ở Gaza. Hàng viện trợ nhân đạo cùng một lượng nhiên liệu nhất định sẽ được đưa vào Gaza.

Tính đến nay, qua 3 đợt, Hamas đã thả tự do cho 39 con tin người Israel. Ngoài ra, trong các thoả thuận riêng rẽ khác, Hamas đã thả tự do cho 17 công dân Thái Lan, 1 công dân Philippines, 1 công dân Mỹ và 1 công dân Nga.