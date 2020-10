Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã dâng hương tỏ lòng biết ơn công lao Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân cùng các bậc tiền nhân đã khởi dựng cơ đồ, đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ... thành kính dâng hương tri ân công đức Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Thủ tướng Chính phủ cầu mong Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn; nhân dân ấm no, hạnh phúc; cả nước vượt qua được những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sớm khắc phục được những mất mát do thiên tai mưa lũ gây ra; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.



Thủ tướng chăm sóc cây tại Đền Hùng.

Tri ân công đức của Đức Quốc Tổ và các bậc tiền nhân, các thế hệ con cháu Lạc Hồng hôm nay phát huy tinh thần đổi mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng phát triển vững mạnh và thực hiện thành công phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

Sau lễ dâng hương tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cùng đoàn đại biểu tham quan cầu đi bộ qua hồ Công viên Văn Lang (TP.Việt Trì). Thủ tướng vui mừng khi thấy TP.Việt Trì ngày càng phát triển với vóc dáng của một đô thị văn minh hiện đại.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu tham quan cầu đi bộ qua hồ Công viên Văn Lang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "TP.Việt Trì hiện có hệ thống cây xanh rất tốt. Tuy nhiên về lâu dài, tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, trồng nhiều cây xanh hơn nữa, hướng tới mục tiêu phát triển nhưng phải bền vững, đảm bảo cảnh quan môi trường. Bên cạnh đó, phải quan tâm, có biện pháp bảo vệ nguồn nước hồ, bởi đây chính là lá phổi xanh của thành phố, đảm bảo môi trường sinh thái và chất lượng cuộc sống".

Cũng trong chiều 26/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 817/QĐ-TTg về việc phê duyệt mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển TP.Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

Trên cơ sở đó, tỉnh Phú Thọ và TP.Việt Trì tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để có thêm động lực mới sớm hoàn thành mục tiêu đã đề ra.