Thủ tướng Phạm Minh Chính chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị nạn do thiên tai

Ngày 2/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021.Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại một số sự kiện quan trọng trong tháng 11/2021: Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV thành công tốt đẹp; các hoạt động đối ngoại rất sôi động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Hội nghị văn hóa toàn quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị nạn vì thiên tai. Ảnh VGP

Chính phủ chuẩn bị các văn bản, đề án để trình Bộ Chính trị, Quốc hội thời gian tới, mọi công việc đang đi theo đúng lộ trình, mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, qua gần 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tình hình dịch bệnh kiểm soát được trên phạm vi toàn quốc, tình hình kinh tế-xã hội khởi sắc với nhiều điểm sáng.

Chính phủ và các cơ quan liên quan tích cực hoàn thành việc xây dựng dự thảo đề án về Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 và dự thảo đề án về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện có dịch Covid-19.

Cũng trong tháng 11, tình hình thiên tai, mưa lũ lớn xuất hiện tại một số địa phương Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với diễn biến phức tạp. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn do thiên tai, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương vùng lũ.

Phiên họp thường kỳ tháng 11 của Chính phủ bàn thảo nhiều nội dung quan trọng. Ảnh VGP

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 1659/CĐ-TTg ngày 30/11/2021 về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại phiên họp lần này, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội, đặc biệt là về công tác phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế, các nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 12/2021; đồng thời chuẩn bị một số nội dung cho Hội nghị Chính phủ với địa phương trong tháng 12/2021, thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

"Thời gian ít, công việc nhiều, đòi hỏi cao, đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ để thảo luận chất lượng, đi thẳng vào vấn đề, có trọng tâm, trọng điểm", Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu dự phiên họp.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 11, cùng với kiểm soát dịch bệnh, mở cửa từng bước nền kinh tế, các chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, chuỗi sinh hoạt xã hội dần được nối lại theo hướng bình thường mới, tình hình kinh tế-xã hội chuyển biến tích cực và tiếp tục khởi sắc.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát ở mức thấp, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số CPI tháng 11 tăng 0,32% so tháng 10; 11 tháng tăng 1,84% so cùng kỳ, thấp nhất từ 2016. Thị trường tiền tệ, tỷ giá ổn định, lãi suất tiếp tục duy trì mặt bằng thấp; tăng trưởng tín dụng đạt 9,65%.

Hết tháng 11, thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 100% dự toán năm, kịp thời đáp ứng các nhiệm vụ chi và nguồn cho phòng, chống dịch cũng như cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác.

Sản xuất công nghiệp tháng 11 khởi sắc, hầu hết các ngành công nghiệp cấp I đều tăng so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 tăng 5.5% so với tháng trước, 11 tháng tăng 3,6%.

Nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định; năng suất lúa đạt 51,7 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha, sản lượng đạt hơn 8 triệu tấn; hoạt động thu hoạch, khai thác, chế biến thủy sản tiếp tục phục hồi, sản lượng thủy sản tháng 11 tăng 3,2% so cùng kỳ, 11 tháng tăng 0,5%.