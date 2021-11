Việt Nam, Australia phấn đấu tăng gấp đôi đầu tư, thương mại hai chiều sớm đạt 15 tỷ USD

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia mở cửa thị trường, tăng cường nhập khẩu nông sản và các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh, đặc biệt là hoa quả theo mùa vụ và thủy sản; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng giao thông, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo. Ảnh: TTXVN

Ngày 1/11, trong dịp dự Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính đã tiếp xúc song phương với Thủ tướng Australia Scott Morrison.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Australia Scott Morrison, trong bầu không khí chân thành và cởi mở, hai bên đã trao đổi hàng loạt vấn đề về hợp tác song phương cũng như phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển tích cực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế-thương mại và phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Australia và cá nhân ngài Thủ tướng Scott Morrison đã có những hỗ trợ kịp thời về vaccine, thiết bị y tế, coi đây là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, góp phần giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn và mong rằng trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Australia sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam. Thủ tướng Morrison khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 3,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng quan hệ với Australia. Thời gian qua, quan hệ hai nước phát triển đúng hướng và hiệu quả. Trong thời gian tới, hai bên cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và địa phương, phấn đấu đưa thương mại hai chiều sớm đạt 15 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều. Để đạt mục tiêu đó, Thủ tướng đề nghị Australia mở cửa thị trường, tăng cường nhập khẩu nông sản và các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh, đặc biệt là hoa quả theo mùa vụ và thủy sản; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng giao thông, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo - chủ đề đang được thảo luận sôi nổi tại COP26, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ cùng Australia đóng góp vào thành công chung của COP 26.

Thủ tướng Australia chia sẻ các ý tưởng và đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh chính, cam kết sẽ cùng Chính phủ Việt Nam triển khai các biện pháp thúc đẩy quan hệ và hợp tác theo hướng bền vững. Hoan nghênh Việt Nam tham gia các sáng kiến hành động chống biến đổi khí hậu, đóng góp chung vào công cuộc chống biến đổi khí hậu toàn cầu, Thủ tướng Morrison chia sẻ việc giảm phát thải và quá trình chuyển đổi phải đảm bảo sinh kế của người lao động, phát triển kinh tế bền vững của mỗi nước; mong muốn hợp tác trong ứng dụng năng lượng xanh, sạch và mời Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh chuỗi cung ứng năng lượng xanh Australia đăng cai năm 2022.

Đáp lại đề nghị của Thủ tướng về việc tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam và tạo điều kiện cho người Việt Nam làm việc, sinh sống, học tập tại Australia, Thủ tướng Morrison cho biết ưu tiên sinh viên Việt Nam trở lại Australia học tập trước học kỳ mới năm 2022 và luôn quan tâm ủng hộ cộng đồng người Việt phát triển và hội nhập.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí duy trì chặt chẽ hợp tác trên các diễn đàn đa phương, chia sẻ quan điểm về đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên các vùng biển và đại dương, trong đó có Biển Đông trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Thủ tướng Morison khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN cũng như tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.

Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì tiếp xúc trực tiếp và trực tuyến. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Australia sớm thăm Việt Nam, Thủ tướng Morison cảm ơn và vui vẻ nhận lời.