Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm vaccine phòng Covid-19

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã thông báo kết quả nội dung kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: CTV

Theo báo cáo, sau 19 ngày (từ ngày 23/5 đến ngày 16/6/2022) làm việc sôi nổi, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Cụ thể, Quốc hội đã đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua và xem xét một khối lượng công việc lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong thời gian tới.

Quốc hội đánh giá dịch bệnh được kiểm soát tốt trên phạm vi cả nước; tăng trưởng kinh tế phục hồi mạnh khi GDP quý II tăng 7,72%, cao nhất trong 11 năm qua, tính chung 6 tháng đầu năm tăng 6,42%; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường chuyển biến tích cực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,4 triệu đồng/tháng, tăng 417.000 đồng so cùng kỳ. Về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm,... Những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng, được nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 6 luật. Đồng thời, xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án hạ tầng giao thông quan trọng (gồm đường Vành đai 4 Thủ đô Hà Nội; đường Vành đai 3 TP.HCM; đường bộ cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu; đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng).

Trong đó, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia, có ý nghĩa hết sức thiết thực trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL.

Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023 về việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành".

Các ý kiến cử tri TP.Cần Thơ đánh giá cao kết quả nổi bật, những đổi mới tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và các quyết sách mới để phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.

Cử tri Dương Văn Bé ở phường Lê Bình, quận Cái Răng đánh giá cao những chỉ đạo sâu sát của Thủ tướng Chính phủ, luôn lắng nghe ý kiến cử tri, từ đó đưa ra các chỉ đạo, định hướng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, nâng cao mức sống người dân.

Cử tri Dương Văn Bé ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ. Ảnh: CTV

Đồng thời, cử tri Dương Văn Bé bày tỏ ấn tượng với việc Thủ tướng Chính phủ đã quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhiều lần trực tiếp xuống tận cơ sở đôn đốc công tác phòng chống dịch.

"Hiện nay, quy hoạch treo, dự án treo nhiều, giá cả đền bù cho các quy hoạch, dự án rất thiệt thòi cho người dân, tức đền bù thì thấp, trong khi phân lô nền thì giá cao. Do đó, đề nghị Thủ tướng cũng như Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ quan tâm bổ sung, sửa đổi về Luật Đất đai sao cho thông thoáng, quyền lợi người dân được tốt hơn, được hưởng thụ nhiều hơn" - cử tri Dương Văn Bé nói thêm.

Cử tri Lê Giang Thanh ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm chỉ đạo giải quyết khó khăn về mua sắm vật tư hóa chất, sinh phẩm để phòng chống dịch và khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đồng thời, cũng ban hành thêm chính sách hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt nhất là các y tế của tuyến cơ sở.

Cử tri Lê Xã Hội cùng ở quận Ninh Kiều nói: "Tôi hết sức phấn khởi vì tình hình dịch bệnh được kiểm soát theo đường lối đúng đắn, trước sự vào cuộc quyết liệt Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị".

Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ với cử tri một số thông tin cơ bản về kết quả kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, diễn biến tình hình trong nước, thế giới. Đồng thời, Thủ tướng đưa ra định hướng và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tới.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành Trung ương, các địa phương không chủ quan trong chỉ đạo điều hành, luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tốt các cơ hội để phục hồi nhanh, phát triển bền vững, ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Thủ tướng kêu gọi cử tri TP.Cần Thơ và cử tri cả nước tích cực tham gia tiêm vaccine phòng Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, nhất là với các đối tượng rủi ro cao.

Cũng trong lĩnh vực y tế, Thủ tướng cho hay đã ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP về chương trình phòng chống dịch Covid-19, quy định áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở; phân bổ 14.000 tỷ đồng để đầu tư xây mới, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng gắn với đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, sản xuất, bảo đảm vaccine, thuốc điều trị.

Trong lĩnh vực quy hoạch, dự án, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và các địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế và quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh...

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, các vấn đề cử tri kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội rất sát với thực tiễn, đang được xã hội quan tâm. Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tổng hợp các ý kiến cử tri và giải quyết những đề xuất, kiến nghị thấu đáo.

Đối với những đề xuất, kiến nghị vượt thẩm quyền, UBND TP.Cần Thơ tổng hợp, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành giải quyết theo quy định. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tiếp tục tổng hợp, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.