Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với TP.HCM: Vướng mắc ở đâu, gỡ ở đó

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với TP.HCM sáng 16/4. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hàng năm Chính phủ đều có các cuộc làm việc với TP.HCM, đây là công việc thường xuyên. Hết quý I, Chính phủ cần đánh giá lại các công việc đã thực hiện, các giải pháp, nhiệm vụ sát với tình hình TP. Trên cơ sở đó, Chính phủ cùng TP thực hiện, làm sao khắc phục được hậu quả Covid-19 sau hơn 2 năm gồng mình phòng chống, kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh. "Hậu quả của nó không phải ngày một ngày hai giải quyết được", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.



Bên cạnh đó, kinh tế thế giới đang trên đà suy giảm, đồng USD, EUR tăng giá, giá nhiên liệu đầu vào tăng cao… đang ảnh hưởng, tác động đến kinh tế Việt Nam. Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu phân tích kỹ các yếu tố khách quan, chủ quan để có biện pháp xử lý đối với cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng.

"Tình hình như vậy, cần phải có nhiệm vụ giải pháp thế nào để phù hợp với tình hình, kịp thời, chắc chắn, linh hoạt và hiệu quả", Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu xem xét rõ các chính sách, nghị định, nghị quyết, thông tư tháo gỡ khó khăn mà Chính phủ đã ban hành từ đầu năm tới giờ đã thực sự đi vào cuộc sống thực tế của TP.HCM hay chưa, vào ở mức độ nào, quá trình tổ chức vận hành còn vướng mắc cái gì, cần bổ sung hoàn thiện, chỉnh sửa gì cho phù hợp...

Thủ tướng cũng yêu cầu xem xét việc phối hợp giữa TP.HCM với Chính phủ và các bộ ngành cần rút kinh nghiệm, điều chỉnh gì để thời gian tới làm tốt hơn. "TP.HCM là đầu tàu về kinh tế của đất nước, kể cả đóng góp về GDP, ngân sách nên TP.HCM phát triển tốt thì cả nước có tác động an toàn, nếu TP.HCM khó khăn thì cả nước cũng bị ảnh hưởng khó khăn", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong quá trình thực hiện, vướng mắc ở đâu gỡ ở đó. Trong quý II nếu còn vướng mắc khó khăn thì Chính phủ sẽ tiếp tục có những buổi làm việc với TP để rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn chỉnh. Mục đích nhằm cho sự phối hợp của TP với các bộ ngành hay sự tương tác của TP với Chính phủ phải hết sức nhịp nhàng, trách nhiệm với nhau trên cơ sở bám sát tình hình, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, quý I/2023, GRDP trên địa bàn thành phố ước tăng 0,7% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 4,7%; doanh thu du lịch tăng 77,2% so với cùng kỳ. Thành phố thu hút được gần 498 triệu USD vốn FDI, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 124.796 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán năm…

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành uỷ TP.HCM đi thử nghiệm tuyến Metro số 1 chiều 15/4. Ảnh: K.L

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế TP rất thấp; thị trường bất động sản, thị trường tài chính gặp nhiều khó khăn, nợ xấu ngân hàng và áp lực đáo hạn trái phiếu có xu hướng tăng; doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm lao động và khó khăn hơn về đơn hàng, nguồn vốn; sức mua của người tiêu dùng giảm. Có 4/9 ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm; số vốn đăng ký doanh nghiệp thành lập mới giảm (39,26%) và số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng (22,81%) so với cùng kỳ. Việc giải ngân vốn đầu tư công thấp (đạt 4%). Tiến độ và nội dung giải quyết các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy một vài tổ chức và tiến độ kiện toàn các tổ công tác liên ngành còn chậm. Tình hình tội phạm về kinh tế, ma túy, tội phạm công nghệ cao còn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.

Dự báo trong quý II, kinh tế TP tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khó lường; thị trường bất động sản, thị trường tài chính, thị trường lao động tiếp tục gặp nhiều khó khăn; sức ép lạm phát cao, rủi ro nợ xấu ngân hàng, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng có chiều hướng tăng; sức mua giảm, xu hướng hoạt động xuất khẩu thu hẹp.

Theo dự báo của Trung tâm mô phỏng kinh tế - xã hội TP, UBND TP đề ra mục tiêu tăng trưởng năm 2023 là 7,5% - 8%. Với bối cảnh như hiện nay, nhiều khả năng kịch bản bất lợi sẽ xảy ra và khả năng đạt 8% sẽ rất khó khả thi. Tuy nhiên với sự quyết tâm cao, TP chưa đặt vấn đề điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng, mà tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để phấn đấu tăng trưởng cả năm đạt từ 7,5%.

Thủ tướng thăm và khánh thành Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chiều 15/4. Ảnh: VGP/Nhật Bắc