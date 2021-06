Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng cao tốc phải hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, người dân, Nhà nước

Chiều nay (3/6), chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến, phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thiện Đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và cơ bản tán thành với các nội dung mà Bộ Giao thông Vận tải đã soạn thảo, cũng như các ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương về Đề án xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 - 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng cho rằng, việc phát triển hệ thống đường bộ cao tốc, với 4.000km trong 10 năm tới là một vấn đề hết sức khó khăn, do đó cần huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân vào cuộc; với tinh thần lấy khó khăn làm động lực để phấn đấu phát triển, đi lên.

"Nếu chúng ta thực hiện được mục tiêu này, cũng chính là thực hiện 3 đột phát chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực. Đặc biệt, qua đó tiếp tục khẳng định, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu việc xây dựng đường bộ cao tốc phải dựa trên nguyên tắc: đảm bảo hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa vùng động lực với vùng khó khăn bị ảnh hưởng; hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, người dân, Nhà nước.

Đồng thời, phải hài hòa giữa phát triển kinh tế với an ninh, quốc phòng, đối ngoại và an sinh xã hội; quy hoạch làm đường phải thẳng nhất có thể để tránh phải giải phóng mặt bằng lớn, giảm đầu tư và khai thác quỹ đất mới; Quy hoạch đường bộ cao tốc gắn với không gian phát triển kinh tế, xã hội và khai thác hiệu quả quỹ đất được tạo ra; đánh giá tác động mọi mặt về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, văn hóa...

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính đề án cần xây dựng với 3 đột phá lớn: về huy động nguồn lực; phân cấp quản lý, khai thác; vấn đề liên quan mặt bằng và nguyên liệu phục vụ xây dựng cao tốc. Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu các ý kiến, phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thiện Đề án để Chính phủ trình, xin ý kiến Bộ Chính trị và Quốc hội.

Về tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021, Chính phủ thống nhất nhận định, tuy chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt dịch lần này nghiêm trọng hơn những lần trước, nhưng tình hình Kinh tế - Xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát, CPI bình quân 5 tháng tăng 1,29%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 5 tháng tăng 9,9%. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và vốn đăng ký tăng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường được quan tâm chỉ đạo. An sinh xã hội, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh… Bên cạnh những kết quả đạt được, nước ta còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nổi lên là: Dịch Covid-19 hết sức phức tạp và nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động Kinh tế - Xã hội và việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm, chưa phát huy tốt vai trò kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng và dẫn dắt đầu tư tư nhân. Giá xăng dầu và một số nguyên vật liệu tiếp tục tăng cao, gây sức ép lớn đối với lạm phát và một số ngành, lĩnh vực. Sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khu vực dịch vụ, du lịch, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đời sống một bộ phận người lao động, người dân gặp khó khăn, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp tại các địa phương bùng phát dịch…